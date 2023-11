Illa alaba el liderazgo de Sánchez por impulsar la amnistía sin "mirar las encuestas"

El líder del PSC, Salvador Illa, ha reiterado este martes que los socialistas han sacado adelante la amnistía "por convicción" y no por "criterios electorales, mirando las encuestas", por lo que ha alabado el "liderazgo político" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.



En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, Illa ha defendido que la amnistía es constitucional y ha subrayado que la ley está "muy bien armada jurídicamente, muy madurada y muy trabajada".



"Tengo la plena convicción de que es una ley que se adecua con el espíritu de la Constitución, que en su preámbulo habla de la convivencia entre españoles y entre los pueblos de España como un bien y un valor supremo", ha subrayado.



Sobre el posible coste político de la amnistía para el PSOE, Illa ha manifestado una reflexión compartida con Sánchez: "Esta medida no se toma con criterios electorales, mirando las encuestas. Esta medida se toma porque se tiene que tomar. Esto es liderazgo político, esto es dar un paso adelante".



En este sentido, ha admitido que no es una decisión "cómoda" ni "sencilla" y que implica "riesgos", pero ha reiterado que "este es el camino" para avanzar hacia el "reencuentro y la concordia" y superar unos años "que no han sido buenos".



"Tengo la convicción de que hacemos lo que tenemos que hacer. Me veo capaz de explicarlo a la sociedad catalana. Entiendo que haya gente que tenga dudas. Creo que el paso del tiempo contribuirá a ver las virtudes o los efectos positivos de ello. Si me equivoco lo reconoceré. Pero este es el camino que tenemos que seguir, estoy convencido", ha subrayado.



Preguntado por los pronunciamientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Supremo (TS) y otros estamentos y entidades en contra de la amnistía, Illa ha hecho hincapié en la "solidez de la democracia española" y ha enfatizado que "vale lo mismo el voto de un taxista, un camarero o un pensionista que el de un inspector de hacienda, de un juez, de un magistrado o un empresario".

