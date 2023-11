El Supremo estudia si anula el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal togada

El Tribunal Supremo estudia este martes si anula el polémico nombramiento de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado como fiscal togada que, además, le sirvió para ascender a la máxima categoría de la carrera fiscal.



La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo se para la deliberación y fallo del recurso contra su designación como fiscal togada, mientras que prevé resolver en el primer trimestre del año próximo las impugnaciones contra su nombramiento al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática.



Fuentes jurídicas explican a EFE que aunque el recurso está señalado para el martes, eso no implica necesariamente que ese día vayan a resolver, puesto que hay una decena de asuntos en la agenda, si bien entienden que se trata de un caso relevante, cuya ponente será Luis Diez-Picazo.



Delgado tiene dos procedimientos abiertos en el Supremo, una vez que el tribunal rechazó su petición de archivar el recurso que presentó un compañero de carrera contra su ascenso en 2022 a la máxima categoría de la carrera, al ser designada como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del alto tribunal.



La ex fiscal general argumentó que su designación como fiscal de Memoria motivó que la plaza en la Fiscalía Togada quedase vacante, de modo que el fiscal Luis Rueda podía ahora optar a la misma.



Pero el tribunal indicó que la eventual estimación del recurso "implicaría la necesidad de dictar una nueva resolución en el procedimiento administrativo por el que en su día se convocó la plaza de Fiscal de Sala de la Fiscalía Togada; algo que no es en absoluto lo mismo que hacer una nueva convocatoria de esa plaza".



El nombramiento de Delgado fue uno de los primeros que acordó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien ella había designado fiscal jefe de la Secretaría Técnica cuando ocupaba la jefatura del Ministerio Público.



Su designación se produjo apenas un mes después del ascenso de García Ortiz y en contra del criterio mayoritario del Consejo Fiscal, lo que no impidió que el fiscal general la propusiera frente a otros candidatos con más experiencia para esa fiscalía.



Más polémico aún fue su nombramiento para la Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.



Hay hasta tres recursos: de Luis Ibáñez, destinado en Antidroga, que era uno de los candidatos, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y otro de la Asociación de Fiscales, de carácter conservador y mayoritaria en el consejo.



Es más, los seis vocales de esta asociación y el vocal de APIF rechazaron participar en la votación al considerar que se debió haber estudiado si existía una causa de incompatibilidad.



Un cuestión que ambas asociaciones ven "evidente" cuando su "pareja sentimental", el abogado y exjuez Baltasar Garzón, "ha promovido la ley de memoria democrática y la creación de una fiscalía de sala competente en la materia".



Los recursos, tanto en la Fiscalía Togada como el de Memoria Democrática, solicitan lo mismo, que se declare la nulidad de sendos nombramientos y retrotraigan las actuaciones al momento anterior de las designaciones de Delgado.

