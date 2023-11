Sordo insiste en que pacto PSOE-PNV "no va a romper la caja única de la Seguridad Social"

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha insistido en que el pacto alcanzado entre el PSOE y el PNV "no va a romper la caja única de la Seguridad Social" y "nadie pone en serio ese planteamiento encima de la mesa", al tiempo que ha recordado que "eso no es lo que recoge el Estatuto de Gernika".

Así lo ha indicado Sordo durante la presentación de la campaña con motivo del 25N, día internacional de eliminación de la violencia contra las mujeres, donde ha insistido en que el citado acuerdo se refiere al "cumplimiento de las competencias pendientes del Estatuto de Gernika desde el año 1979".

"No hay nadie que esté poniendo encima de la mesa que se vaya a transferir la capacidad legislativa sobre las cotizaciones sociales o sobre la concesión de prestaciones de jubilación en España", ha remarcado el líder de CCOO, quien ha añadido que "no está en cuestión la caja única de la Seguridad Social".

Esto "ni es legal ni está en ningún texto que yo conozca" y tampoco "en la voluntad política de nadie", por lo que ha querido transmitir "un mensaje de tranquilidad".

Sí ha reconocido Sordo que ambos partidos "tienen que explicar exactamente a qué se refieren", si a una transferencia "meramente administrativa o hay algo más" y ha vuelto a pedir que esta cuestión "se lleve al Pacto de Toledo".

CCOO no se opone al traspaso de Rodalies

Sordo también se ha referido al acuerdo entre el PSOE y ERC sobre el traspaso de Rodalies y ha dicho que CCOO "no se opone a la transferencia", aunque considera que "no se ha dado información suficiente" y "clara" como para no generar inquietud en la plantilla.

Por ello, ha pedido detalles sobre cómo se van a coordinar los trabajos y las condiciones laborales en las que quedarán casi 3.000 personas afectadas por esta transferencia.

Respecto al pacto PSOE-Junts, ha dejado claro que "no hay acuerdos sobre la transferencia de impuestos", sino que se incluyen las reivindicaciones de cada parte: Junts lo pide, pero el PSOE dice que no.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es