El debate de investidura de Pedro Sánchez será este miércoles y jueves en el Congreso

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha convocado el pleno del debate de investidura del candidato a la presidencia del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para el miércoles 15 y jueves 16 de esta semana y se iniciará el primer día con la intervención del presidente del Gobierno en funciones a las 12:00 del mediodía.



Armengol ha anunciado esta fecha después de que el Gobierno se haya garantizado el apoyo de 179 votos a través de diferentes acuerdos pactados con Sumar, ERC, Bildu, Junts, PNV, BNG y CC.



La presidenta del Congreso ha anunciado que la Junta de Portavoces se reunirá mañana a las 12,00 horas para ordenar los dos días del pleno en el que intervendrán los grupos parlamentarios de mayor a menor y en el que Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se medirán en un cara a cara después de que el presidente del gobierno en funciones evitara este rifirrafe durante la fallida investidura de Feijóo.



Armengol ha anunciado la fecha del debate de investidura el mismo día en el que se registra la ley de amnistía a los encausados por el procés, y que llevará la firma de siete grupos parlamentarios.



"He convocado porque después de hablar estos últimos días con el candidato... y habiéndome transmitido que ya ha hecho toda la ronda de negociaciones con los diferentes grupos políticos de este Parlamento, ya está en condiciones de poder ir al debate de investidura", ha señalado ante los medios de comunicación del Congreso que este lunes ha amanecido con un fuerte dispositivo de seguridad en sus inmediaciones.



Armengol ha recordado que en el debate de investidura, el candidato a la Moncloa no tiene límite de tiempo y puede intervenir cuando lo desee mientras que el resto de los partidos tienen tasadas sus intervenciones, por lo que no puede avanzar la hora de la primera votación, en la que previsiblemente Sánchez será investido presidente del Gobierno, ya que alcanzaría la mayoría absoluta.



No obstante, ha considerado que lo "lógico" sería que este debate finalizara en torno al mediodía, a una hora similar a la que terminó la primera votación del anterior candidato del PP.



Tras ser investido Sánchez, la presidenta del Congreso se trasladará al Palacio de la Zarzuela para comunicar al rey Felipe VI la investidura exitosa.



El debate de investidura de Sánchez tendrá lugar 43 días después de que el rey le propusiera como candidato el pasado 3 de octubre, siete días más de los que transcurrieron desde la primera propuesta de candidato del rey a Feijóo.



La nueva sesión de investidura se celebrará casi cincuenta días después de la fallida investidura del líder del PP, en la que no consiguió mayoría suficiente, ni en primera ni en segunda votación.

