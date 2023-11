López confirma que esta semana será "clave" para la amnistía, la investidura y el Gobierno

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha confirmado que esta semana será "clave" "para la ley de amnistía, para la investidura y para tener un Gobierno" y ha añadido que "en las próximas horas" comenzará "el desarrollo de todo esto".



En una entrevista en Telecinco, López no ha dado más detalles sobre cuándo el grupo socialista registrará la proposición de ley de amnistía acordada con Junts y ERC para garantizar una nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.



Tampoco ha concretado si el pleno de investidura tendrá lugar el miércoles, 15, y jueves, 16.



López sí ha defendido que la ley de amnistía busca "el reencuentro en Cataluña y de Cataluña con el resto de España" y "reforzar la convivencia".



Es "coherente" con lo que el PSOE ha "hecho hasta ahora: recuperar la política para resolver la política", ha destacado el portavoz socialista, que ha subrayado que la "literalidad" de lo firmado es que los independentistas van a seguir reclamando el referéndum de autodeterminación de Cataluña, pero "dentro la Constitución", "no de la unilateralidad".



López ha mostrado su respeto a las protestas en contra de la ley de amnistía y los pactos de Sánchez, pero ha advertido de que "lo que no es de recibo son los argumentos, las soflamas y las mentiras sobre las que se convocan estas manifestaciones", que "lo único que están generando es resquemor".



Ha acusado así al PP de contar "una mentira tras otras para pedir elecciones" y ha recalcado que si se convocasen y los populares no sacan mayoría para gobernar, "querrán otra".

