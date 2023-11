El PP dice que la quita de la deuda a Cataluña afectará a los vascos

El presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, ha afirmado que la quita de la deuda a Cataluña afectará a los vascos y ha criticado que el PNV vaya "a piñón con la izquierda radical". "A los vascos no nos viene bien nunca un gobierno de izquierdas en España", ha añadido.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el dirigente popular se ha referido a las movilizaciones de este pasado domingo, en todas las capitales del Estado, para rechazar la ley de amnistía.

Tras destacar que hubo un "representación importante de gente" en las tres capitales vascas y se desarrollaron con normalidad, De Andrés ha subrayado además la participación en las concentraciones desarrolladas en el resto del Estado, de las "más importantes que ha habido en España" y similar a las "expresiones" acontecidas con motivo del secuestro del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco.

A su juicio, existe un movimiento social que "no concibe" lo que está sucediendo y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "no hace bien" al no atender el calado de unas manifestaciones contrarias a que "unos políticos amnistíen a otros".

"Sería importante que se tuviera en consideración y no que se intente deslegitimar a la derecha, que se diga que son fascistas, que no se acepta el resultado de las urnas... Lo que yo veo es que hay gente que está poniendo en duda la libertad de expresión y ahí entra todo el mundo ya que también vemos al PNV en la misma tesis", ha censurado.

CRÍTICAS A URKULLU

En este contexto, ha calificado de "insólito" que el lehendakari pidiera que se desconvocaran las movilizaciones y ha advertido que Iñigo Urkullu ha tenido en el pasado "ocasiones más nobles para apaciguar determinadas actitudes violentas que ha habido en Euskdi".

"Se han quemado autobuses, se ha roto de todo y nunca había salido el lehendakari. Lo hace ahora cuando no se han dado expresiones de violencia en el País Vasco", ha indicado, para añadir que las movilizaciones son "una expresión democrática" y es bueno que la gente lo exprese.

A su entender, lo que no es bueno es tratarlo de "ocultar o demonizar como quiso hacer el lehendakari hablando de odio". "El PNV se ha metido a pinón con la izquierda radical y es muy difícil distinguirla. Me sorprendió el lehendakari", ha insistido.

Por otro lado, ha lamentado que de los 18 diputados vascos en el Congreso, 16 van a votar a favor de que "se amnistíe la malversación, y se dé 15.000 millones para pagar la deuda catalana, algo que afectará a los vascos".

"En el acuerdo entre PNV y PSOE desaparece la 'Y vasca' que aparecía en 2019 porque no hay dinero y el Gobierno de España se lo gasta en otras cosas. Con los 15.000 millones desviados a Cataluña no hay dinero", ha argumentado.

Según ha censurado, en Cataluña lo que se ha producido es una "malversación de fondos públicos por parte del independentismo que se intenta tratar como si fuera una cosa normal".

"Ha sido proselitismo ya que se gastaba el dinero para convencer a la gente de su propósito, incluso en el extranjero. Es muy parecido a lo que hacía el PSOE con los EREs. Ha sido dinero para propaganda de un objetivo político y eso está prohibido", ha afirmado, para añadir que se trata de algo "intolerable", tal y como "pensaba el propio Pedro Sánchez" en el pasado.

Asimismo, ha reconocido que el PP utilizará "todos los recursos democráticos que existan" para intentar retrasar la ley de amnistía. "En el Congreso, en el Senado y en la Administración de Justicia en España y en Europa. Recurriremos al Tribunal Constitucional seguramente, aunque no es que sea ahora el órgano más independiente que hayamos conocido", ha insistido.

Además, ha defendido que lo mejor para "calmar" la situación en Cataluña fue el resultado electoral de las pasadas elecciones generales de julio, cuando Junts obtuvo menos votos que el PP. "Lo que se está haciendo ahora es excitar el independentismo con una actitud tan contemplativa o tan favorable", ha sostenido.

Por otro lado, ha considerado que, si fuera por el PNV, la legislatura en el Estado duraría cuatro años ya que los jeltzales están "deseando que siga Pedro Sánchez, a pesar del daño que genera a los vascos". "A los vascos no nos viene bien nunca un gobierno de izquierdas en España porque tenemos un modelo económico que se basa en el mérito, el esfuerzo, la inversión y el capital", ha detallado.

Por último, ha lamentado que la formación jeltzale apoye "el modelo social" de Irene Montero y el modelo económico de Pedro Sánchez, "lo contrario de lo que nos conviene a los vascos".

