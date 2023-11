Al menos nueve detenidos en la novena noche de protestas en Ferraz

Al menos nueve personas han sido detenidas este sábado en la novena noche de protestas en la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz, donde se han vuelto a producir momentos de tensión entre los manifestantes más violentos y los agentes de la Policía.

En concreto, una persona ha sido detenida por atentado contra la autoridad y ocho por desórdenes públicos, según ha informado Delegación del Gobierno de Madrid.

La novena jornada de protestas ante la sede socialista ha comenzado sobre las 19.00 horas y ha congregado a unas 1.700 personas, entre las que un grupo de personas más violentas ha protagonizado momentos de tensión pasadas las 20.00 horas.

Estos han lanzado petardos, bengalas y objetos como botellas de plástico y de vidrio a los agentes y a la prensa y, sobre las 21.45 horas, han derribado las vallas policiales, tras lo que la Unidad de Intervención Policial ha iniciado las cargas, con balas de goma incluidas. Minutos antes, los agentes han pedido a los más radicales que cesaran la violencia y se mantuvieran detrás del cordón policial.

Tras la intervención policial, los policías han disuelto en Ferraz los últimos grupos avanzando en línea e instando a los asistentes a la protesta a que se marcharan, pero sin cargar.

Asimismo, la concentración ubicada en la esquina que une las calles Ferraz con Marqués de Urquijo se ha dispersado, dando lugar a nuevas protestas calle abajo y cerca de la calle Princesa.

Precisamente, un grupo de manifestantes, en su mayoría jóvenes, ha realizado una sentada en la calle Princesa, enfrentándose a los agentes e incluso lanzando objetos, lo que finalmente ha dado lugar a nuevas cargas policiales.

Después de un momento de calma tensa poco antes de las 23.00 horas, la tensión ha crecido nuevamente en la misma calle, entre lanzamientos de botellas por parte de un grupo de manifestantes violentos. La Policía sigue intentando disolver a los manifestantes en distintas calles.

"SÁNCHEZ Y PUIGDEMONT A PRISIÓN"

A lo largo de la protesta, en la que los participantes han portado banderas españolas, se han gritado consignas como "viva España", "Que te vote Txapote", "Puigdemont a prisión" o "el helicóptero dónde está".

También se han lanzado proclamas contra la "manipulación" de la prensa y contra el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, a quien han llamado "Marlaska maricón".

Otras de las frases más repetidas han sido "Pedro Sánchez hijo de puta" y "Pedro Sánchez a prisión", mientras también se ha acusado al PSOE de "golpista" y a sus dirigentes de "come gambas", así como se ha afirmado que la sede de los socialistas es "un puticlub".

Además de cargar contra el PSOE, también ha habido críticas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su ausencia en la manifestación: "Dónde está, no se ve, el gallego del PP. Asimismo, los manifestantes han coreado el nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Ayuso, Ayuso", han clamado, para, acto seguido, gritar "PSOE, PP, la misma mierda es".

Por otra parte, se ha oído proclamas racistas como "moros no, España no es un zoo", o "España es cristiana, no musulmana". Además, un grupo de manifestantes ha cantado el 'Cara al sol' y han vitoreado el nombre de Primo de Rivera.

Como ha ocurrido en las anteriores noches de protestas, también se ha increpado al Rey Felipe VI, llamándolo "masón" y pidiéndole que defienda "su nación".

Parte de los presentes en la manifestación también ha proferido consignas contra los agentes de la Policía Nacional, a quienes critican por impedirles el paso hacia la sede del PSOE. "La Guardia Civil sí que tiene cojones", "con los moros no tenéis huevos" o "si tienes un hijo subnormal, hazlo policía nacional" han sido algunos de sus gritos a los agentes.

ACAMPADA EN EL CONGRESO

De forma paralela, se ha desarrollado frente al Congreso de los Diputados una concentración, convocada por Junta Democrática de España, contra la amnistía y "la herencia política del régimen del 78".

Esta, bajo el lema 'Ya basta. Pongamos límites y control a los políticos', ha comenzado sobre las 19.30 horas y ha obligado a cortar la Carrera de San Jerónimo, entre llamados de los convocantes a una acampada hasta que se atiendan sus exigencias. Así se ha iniciado una acampada frente al Congreso que pretende continuar al menos esta noche, si bien la Policía ha pedido que se disuelva.

"Se ha acabado la fiesta del Estado", "lo llaman democracia y no lo es" o "el pueblo unido jamás será vencido", son algunos de los cánticos que se han podido oír en esta protesta en la que Junta Democrática han pedido "detener la arbitrariedad jurídica actual" en relación con la "ley de amnistía".

Asimismo, ha demandado la celebración de un referéndum nacional vinculante para todas las fuerzas políticas sobre la modificación de la Constitución para cambiar el sistema electoral proporcional actual a uno mayoritario de elección directa uninominal a doble vuelta del poder legislativo y del ejecutivo".

También, ha reclamado otro referéndum para modificar la Constitución y "cambiar la elección de los integrantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Tribunal Constitucional para que dejen de ser nombrados por el poder político y sus miembros sean elegidos por los operadores jurídicos". Por último, ha demandado que los partidos y sindicatos "se financien exclusivamente a través de cuotas de sus militantes".

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es