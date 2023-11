Bolaños defiende al mediador internacional con Junts ante la "desconfianza" mutua

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido la necesidad de un "mecanismo internacional" de verificación de los pactos con Junts ante la "desconfianza" mutua y "posiciones muy distintas" que hay entre los dos partidos, por lo que ve bien que haya un "acompañante" en el proceso.



En una entrevista en la Cadena Ser, Bolaños ha explicado que la idea es que la ley de amnistía "beneficie a todas las personas con causas penales, administrativas o contables derivadas o vinculadas al proceso soberanista" desde 2012 "y lo que esté fuera" de este supuesto no será amnistiado.



"Lo que esté dentro del proceso soberanista será amnistiado y lo que esté fuera no será. Eso lo tiene que decidir un juez, nosotros no tenemos nada que decir", ha apuntado Bolaños, que asegura que los grandes beneficiarios del acuerdo del jueves con Junts y de la ley de amnistía es "toda la ciudadanía catalana y española" porque "vamos a superar una tensión que era insoportable".



Preguntado en concreto sobre si estará incluido el caso de la expresidenta del Parlament Laura Borràs ha respondido que la norma "no está hecha para beneficiar a ninguna persona" concreta.



Bolaños ha comentado que todavía queda "algún detalle técnico" de la amnistía que van a resolver "próximamente" y ha añadido que registrarán la proposición de ley en el Congreso después de hablar con los grupos parlamentarios que "la van a apoyar".



Ha explicado que la ley de amnistía ya está "pactada", en alusión a los acuerdos suscritos con ERC y Junts, pero queda "algún detalle técnico" que asegura que van a "resolver próximamente".



"Y tan pronto como esté el texto definitivo, tenemos que hablar con los grupos parlamentarios que la van a apoyar y la presentaremos en el Congreso", ha añadido el ministros socialista, alejando así la posibilidad de que la proposición de ley se registre este mismo viernes.



En la misma línea, el portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López, ha asegurado en una entrevista en TVE que se están cerrando los últimos flecos para presentar la ley, porque, según ha dicho, es un texto complejo que tiene que ser muy solvente y seguro jurídicamente, y se ha mostrado convencido de que habrá tiempo para registrar el texto antes de la sesión de investidura .



La intención del PSOE es registrar la ley de amnistía junto a los grupos parlamentarios que van a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, entre ellos Junts, con quien pactaron que las conclusiones de las comisiones de investigación del Congreso tendrán en cuenta en la aplicación de esta norma los casos que pudieran derivarse de "lawfare" o judicialización de la política.



Ante las críticas de las asociaciones judiciales, Bolaños ha recalcado que "no es la intención en absoluto que una comisión de investigación pueda afectar a una decisión judicial" y ha señalado que el objetivo es hacer "conclusiones en paralelo a los procedimientos judiciales abiertos" a través de dos comisiones ya creadas en el Congreso (la de la Operación Cataluña y Pegasus).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es