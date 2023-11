Gamarra exige a Sánchez que "dé la cara" ante los españoles por el acuerdo con Junts

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha dicho este viernes que le "llama la atención" que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no haya sido capaz de "dar la cara" y le ha exigido que "se dirija a los españoles y dé explicaciones en primera persona" sobre el acuerdo alcanzado con Junts.



"No le hemos escuchado ni una sola palabra" tras la firma, ha dicho Gamarra, en una entrevista en Antena 3, en la que ha hecho hincapié en que es "por él y para él por lo que se ha negociado este acuerdo con Junts. Por esos siete votos que necesita".



Gamarra ha insistido en que el presidente en funciones debe hablar, sin interlocutores: "¿Por qué se calla, por qué se esconde, por qué no da la cara por lo que ha firmado, por persona interpuesta?".



La secretaria general del PP ha afirmado que en el ámbito del poder judicial, "en su totalidad, salvo excepciones que son aquellos jueces y magistrados que están en el Consejo de Ministros, todavía en funciones", se "revuelven" y dicen que "esto atenta contra la separación de poderes".



Gamarra ha lamentado que en lo acordado con Junts, "un relator internacional o varios, desde Suiza", irá fiscalizando si se va cumpliendo esta hoja de ruta, que es "la ruta de la humillación al Estado español".

