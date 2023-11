El PP llama a manifestarse y a Page a rebelarse: "Es el momento de dar la batalla"

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha llamado este viernes a los "ciudadanos indignados" a manifestarse contra el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, le ha instado "a dar la batalla, pasado mañana será tarde".



En rueda de prensa en la sede del PP, Gamarra se ha referido a las declaraciones de García-Page que hoy ha dicho que si hay que dar la batalla, la dará, y le ha recordado que "este es el momento en el que hay que dar un paso al frente".



Por ello, le ha emplazado a "dejarse de palabras huecas". "Quien no haya plantado batalla ahora, pudiéndolo hacer será tan responsable como Pedro Sánchez". Y en concreto, Gamarra ha extendido el llamamiento a todos los socialistas "que dicen esto en privado o en público emiten estos testimonios".



Desde el PP, Gamarra también ha dejado claro que con este acuerdo Sánchez "no humilla a los españoles, que mantienen intacta la confianza en el poder judicial". Con este acuerdo, Sánchez "se humilla a sí mismo, a su Gobierno y a su partido".



Además, ha reiterado que el PP usará todas las vías a su alcance para articular una respuesta "seria y contundente" y ha dicho que los populares recurrirán a "la vía judicial, la política y la parlamentaria".



Y también la vía cívica en la calle. Gamarra ha llamado a los "españoles que no se resignan" para que se sumen a las concentraciones convocadas por los populares este domingo, 12, al mediodía, en todas las capitales de España.



Gamarra ha insistido en que Junts y ERC han conseguido "todo lo que querían: la amnistía y el reconocimiento de que en España los jueces tienen motivaciones políticas, y han estado persiguiendo injustamente a delincuentes porque eran independentistas".



La secretaria general del PP ha considerado que con este acuerdo se crea una "casta política" impune al poder de la ley, pero además, ha remarcado, "esta casta va a controlar, en una democracia, al Poder Judicial".



Han conseguido también, ha dicho, "mediadores internacionales, condonación de deuda y la excepción fiscal de Cataluña, sin base constitucional" y que se firmen negociaciones para un referéndum de autodeterminación.



Gamarra ha insistido en que todo esto está basado en "la ambición de un solo hombre, que es Pedro Sánchez" y le ha pedido que sea él, en primera persona, quien lo explique a los españoles.

