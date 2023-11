El PSOE y el PNV firman hoy el acuerdo con "grandes avances" en el autogobierno vasco

El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, firmará este viernes con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, el acuerdo de investidura entre ambos partidos, que incluye "grandes avances" en el autogobierno vasco.



Fuentes del PNV han indicado a EFE que se trata exclusivamente de un acuerdo para la investidura de Sánchez, no de legislatura, y han destacado que incluye importantes progresos en las trasferencias del Estado al País Vasco.



Concretamente, han precisado, se avanza en el autogobierno presente y futuro, en el marco vasco de relaciones laborales y en el impulso al euskera.



Sánchez y Ortuzar firmarán el acuerdo a las 11:00 horas en el Congreso de los Diputados, donde posteriormente el dirigente del PNV hará declaraciones a los medios de comunicación.



El acuerdo de socialistas y nacionalistas vascos llega un día después del suscrito por el número 3 del PSOE, Santos Cerdá, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, en Bruselas.



El PSOE busca ahora también cerrar el apoyo de Coalición Canaria (CC), la única formación que aún no ha decidido el sentido de su voto en la investidura.



Así lo aseguró este martes el presidente de Canarias y líder de CC, Fernando Clavijo, quien adelantó que no respaldarán la ley de amnistía pero buscarán negociar asuntos específicos que afectan a Canarias, como la crisis migratoria, la deuda histórica y la cogestión de infraestructuras.



Su portavoz en el Congreso y única diputada del partido, Cristina Valido, dijo días antes que su partido se mantiene en la abstención y que si el PSOE quería su voto afirmativo tendría que "mover ficha".

