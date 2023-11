Nueva noche de protestas contra la amnistía ante la sede del PSOE en Madrid

Alrededor de 8.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se han vuelto a concentrar este jueves en las inmediaciones de la sede socialista en Madrid, horas después de que el PSOE y Junts firmaran un acuerdo para una ley de amnistía que allana la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.



Por séptimo día, varios miles de manifestantes se han concentrado en Ferraz ante un amplio dispositivo policial para evitar incidentes durante la convocatoria, que una vez más ha obligado a cortar la calle al tráfico.



A la protesta se ha unido este jueves el dirigente de Vox, Santiago Abascal, quien ha insistido en que "hay que estar en la calle hasta detener el golpe" y ha explicado que participaba en la concentración como "un español más" para "apoyar a los compatriotas y que no estén solos".



"No es el momento de los partidos, es el momento del pueblo y de la instituciones en las que no hay mayoría golpista", ha asegurado, mientras recordaba que su partido apela a una "resistencia cívica y pacífica".



Según Abascal, "enfrentamos el período mas negro de la historia" de España y "tenemos el deber de resistir a un gobierno y a un tirano que va a obtener la investidura con todos los enemigos de España".



A los concentrados en la calle Ferraz ante la sede socialista se han unido cientos de personas procedentes de otra convocatoria en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, en la que han participado 1.500 personas, según la Delegación del Gobierno.



Los manifestantes han vuelto a corear lemas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, entre los que figuraban los de "Puigdemont y Sánchez, a prisión", "socialista el que no bote", "periodistas terroristas", o "queremos quemar la sede de Ferraz".



Un día más, se han portado cientos de banderas de España, aunque también se ha podido contemplar alguna con la cruz de Borgoña y algún manifestante ha ondeado, incluso, la preconstitucional.



Además, se han escuchado pitos y gritos de "esa bandera no es española" cuando un manifestante ha ondeado una de la Unión Europea durante la concentración, que transcurre sin incidentes.



Ha habido algún momento de tensión provocado por manifestantes que han zarandeado las vallas de la calle, ante la llegada de encapuchados, o los gestos de brazos en alto de los manifestantes, mientras entonaban el Cara el Sol.



Al igual que en la concentración ante el Parlamento Europeo se ha recordado al expresidente del PP catalán y fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, que esta tarde ha sido tiroteado en Madrid.



"No estamos todos, falta Vidal-Quadras" ha sido otro de los lemas coreados, mientras rezaban un Padre Nuestro por el político catalán y por España.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es