Del encargo del rey al pacto con Junts: 38 días de negociaciones para investir a Sánchez

Desde que el rey Felipe VI propuso el 3 de octubre a Pedro Sánchez como candidato a la investidura hasta el cierre este jueves del pacto entre el PSOE y Junts, han transcurrido 38 días de intensas negociaciones, con la ley de amnistía de fondo y a la espera aún de un acuerdo con el PNV que se da por hecho.



El PSOE inició contactos informales con los grupos tras las elecciones generales del 23 de julio, pero las negociaciones se formalizaron e intensificaron con el encargo del rey y han llegado a su culmen este jueves, con el anuncio del acuerdo entre el PSOE y Junts, que al igual que ERC ha exigido una amnistía para apoyar la investidura de Sánchez.



Esta es la cronología de las negociaciones entre PSOE y las distintas formaciones desde que no saliera adelante la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.



3 octubre.- Felipe VI propone a Pedro Sánchez como candidato para el segundo intento de investidura.



.- Sánchez afirma que es la hora de la "generosidad", el "compromiso", el "liderazgo" y la "política" para resolver el problema político de Cataluña.



.- El Senado aprueba una moción propuesta por el Grupo Popular por la que se declara en contra de una negociación para la investidura del presidente que tenga como contrapartida una amnistía.



5 octubre.- Junts comunica al PSOE que no se abstendrá en la investidura de Pedro Sánchez y que su voto será o un sí o un no.



6 octubre.- Sánchez pronuncia por vez primera la palabra amnistía durante las cumbres europeas en Granada, donde la definió como "una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales" de la situación que vivió España en 2017.



8 octubre.- Más de 50.000 personas asisten en Barcelona a la manifestación en contra de la amnistía a los líderes del procés, según la Guardia Urbana, una cifra que eleva a 300.000 los organizadores, Societat Civil Catalana (SCC).



9 octubre.- Reunión Sánchez y Feijóo en el Congreso. El presidente del Gobierno en funciones reclama al líder del PP "contención" en su "intento desesperado de agitar la calle", mientras éste le insta a que se celebren nuevas elecciones para votar si España quiere amnistía.



10 octubre.- Reunión Sánchez-PNV. Aitor Esteban apuesta por llegar a un acuerdo de legislatura o al menos a un pacto para los presupuestos de 2024.



.- El dictamen jurídico de Sumar-En Comú Podem para fundamentar su propuesta de amnistía contempla que abarque el periodo entre 2013 y 2023.



11 octubre.- Sánchez mantiene conversación telefónica con el líder de ERC, Oriol Junqueras.



.- Gabriel Rufián (ERC) mantiene la exigencia de avanzar en un referéndum para respaldar su investidura.



.- UPN le dice a Sánchez que la amnistía es una traición y denuncia el blanqueamiento de Bildu, mientras que Coalición Canaria le traslada que como mucho se abstendrá.



13 octubre.- EH Bildu ratifica a Sánchez su disposición a apoyarlo en la investidura.



.- La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, afirma que aún están lejos de un "compromiso histórico" que supondría su apoyo a la investidura y le entrega a Sánchez por escrito las exigencias del expresidente catalán, Carles Puigdemont.



17 octubre.- El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, advierte de que si no hay "un cumplimiento taxativo" de las transferencias pendientes, su partido no apoyará la investidura.



19 octubre.- La ministra en funciones de Derechos Sociales, Ione Belarra, avisa al PSOE de que el voto de Podemos a la investidura no está vinculado a Sumar.



24 octubre.- Pedro Sánchez y Yolanda Díaz firman el acuerdo programático para formar un Gobierno de coalición PSOE-Sumar.



.- Las bases del Consejo de la República emplazan a Puigdemont a que "bloquee" la investidura de Sánchez.



25 octubre.- Puigdemont y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, se reúnen por segunda vez en el Parlamento europeo para tratar la investidura de Sánchez.



28 octubre.- Comité Federal del PSOE. Sánchez defiende aprobar una amnistía en Cataluña, ya que cree que es la única vía para que haya un Ejecutivo y evitar una repetición electoral.



30 octubre.- Puigdemont y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se reúnen públicamente en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.



31 octubre.- Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cierran un acuerdo sobre la ley de amnistía y delegan a sus equipos el cierre definitivo de un pacto para la investidura.



2 noviembre.- El ministro de la Presidencia en funciones y miembro de la comisión negociadora del PSOE, Félix Bolaños, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, sellan en Barcelona el pacto entre PSOE y ERC para investir a Sánchez, que contiene ley de amnistía, traspaso integral de Cercanías a la Generalitat y condonación de 15.000 millones de deuda del Fondo de Liquidez Autonómico.



3 noviembre.- Un detenido en una protesta contra la amnistía cerca de la sede del PSOE en Madrid.



4 noviembre.- Sánchez logra el aval de la militancia del PSOE para sus pactos de investidura.



.- Nuevas protestas ante la sede del PSOE en Ferraz, a las que acude la expresidenta madrileña, Esperanza Aguirre.



6 noviembre.- Junts y PSOE continúan desde Bruselas las negociaciones.



.- El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón dirige la investigación de Tsunami Democràtic contra Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.



.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con mayoría conservadora, aprueba una declaración institucional contra la futura ley de amnistía.



.- El BNG firma con el PSOE un acuerdo de investidura pero no de legislatura.



.- Protestas contra la amnistía ante sedes del PSOE en varias ciudades.



7 noviembre.- Varios miles de personas se manifiestan en diversas ciudades españolas para protestar contra la ley de amnistía, sin incidentes salvo en la llevada a cabo en las proximidades de la sede del PSOE, en la calle de Ferraz, y por la Gran Vía, con altercados de grupos ultra, seis detenidos y 39 heridos.



8 noviembre.- El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, pide información "detallada" al Gobierno español en funciones sobre la ley de amnistía que negocian PSOE y Junts.



.- El Senado da luz verde a la tramitación exprés del Reglamento para ralentizar la amnistía.



.- Sexto día consecutivo de protestas contra una amnistía a independentistas, pero sin incidentes.



9 noviembre.- Junts y PSOE cierran un acuerdo sobre la amnistía y desencallan la investidura de Sánchez.

