Cuca Gamarra: El acuerdo se basa en la desigualdad de los españoles ante la ley

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado, tras conocer que hay acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts, que "ese pacto se basa en la desigualdad entre los españoles ante la ley" derivada de una Amnistía que no cabe en la Constitución.



PSOE y Junts han cerrado un acuerdo sobre la amnistía, que permite desencallar la investidura de Pedro Sánchez, según han confirmado a EFE fuentes de la negociación.



Gamarra, en declaraciones en Telecinco, ha señalado que el precio que Sánchez ha pagado por los siete votos favorables de Junts para su investidura es aceptar "la violencia" contra la Constitución. Porque "necesita esos siete votos, eso es lo que va a aceptar el PSOE".



Por eso "el PSOE no puede dar lecciones de condena de la violencia, nosotros rechazamos la violencia, pero el PSOE no puede decir lo mismo porque la perdona con la amnistía", ha señalado Gamarra en referencia a los incidentes ocurridos frente a la sede socialista en Madrid en los últimos días en las manifestaciones contra la Ley de Amnistía.



Respecto a las comunidades autónomas donde gobierna el PP, y la posibilidad de que les afecte un acuerdo de condonación de deuda con el Estado, ha insistido en que "vamos a defender una España de ciudadanos libres e iguales también en cuanto a los recursos públicos".



"Lo que hay detrás de este acuerdo es la desigualdad entre españoles, y veremos más desigualdad no solo de españoles ante la ley, sino en términos de recursos", ha denunciado.



"El marco para la negociación de la financiación autonómica no es bilateral, sino el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde multilateralmente los gobiernos autonómicos garantizan un sistema justo. Allí vamos a defender que los españoles que viven en otras autonomías no son de segunda respecto a la que tienen independentistas", ha dicho también Gamarra.

