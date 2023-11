Vox se exculpa de la violencia en las protestas y anima a mantener la presión en la calle

Vox se ha exculpado de los actos violentos en las protestas contra la amnistía atribuyendo al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, toda la responsabilidad y ha animado a los ciudadanos a mantener la "movilización pacífica" en las calles.



"La violencia es responsabilidad de Marlaska. En primer lugar porque es lo que él y Sánchez pretendían, con las órdenes políticas de cargar y gasear a manifestantes pacíficos el lunes. Y en segundo lugar porque pretenden amnistiar el terrorismo callejero", ha defendido el líder de Vox, Santiago Abascal.



Según ha escrito en X, no hay que olvidar que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "es el socio de Bildu y pretende dar un golpe de Estado que liquida la legalidad".



"Ellos son los responsables", ha recalcado y ha advertido de que Vox seguirá apoyando "todas las protestas de resistencia pacífica ante los golpistas" convencido de que "los españoles no se van a quedar de brazos cruzados cuando Moncloa y Waterloo están negociando las condiciones para liquidar la convivencia en España".



En el mismo sentido, el secretario general Vox, Santiago Garriga, ha animado este miércoles en Telecinco a la movilización "permanente" al considerar que el país se encuentra en un momento de "emergencia nacional".



Garriga ha incidido en la necesidad de proteger el derecho constitucional a la manifestación y ha subrayado que van a seguir "dando la batalla desde las instituciones en los parlamentos, liderando la batalla judicial en los tribunales y desde los gobiernos en los que estamos y, por supuesto, en las calles”.



"No va a haber política de Marlaska ni del presidente del Gobierno que intente inculcar el miedo al pueblo español, porque el pueblo español se ha puesto en pie y está dispuesto a actuar en defensa propia", ha afirmado.

