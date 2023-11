La Audiencia insta a citar a Cospedal en la investigación sobre presiones de PP a Bárcenas

La Audiencia Nacional ha instado al juez del caso Villarejo a que cite como testigo a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal en la causa en la que indaga si personas vinculadas al partido habrían presionado a su extesorero Luis Bárcenas o a su abogado para que no se difundieran informaciones sobre la trama Gürtel.



Se trata de la pieza número 36 del caso Villarejo o caso Tándem, que la Sala de lo Penal ordenó reabrir hace meses para averiguar si Bárcenas o su antiguo abogado, Javier Gómez de Liaño, sufrieron presiones por parte de "terceras personas vinculadas al Partido Popular" para que "no salieran a la luz informaciones comprometedoras o perjudiciales" para la formación.



Precisamente el letrado y exjuez Gómez de Liaño solicitó la declaración de Cospedal al ser "aludida" en conversaciones de varios investigados analizadas por la Policía, y la de otras personas como el excomisario José Manuel Villarejo, que no está investigado en esta pieza del medio centenar que conforman el extenso caso Tándem.



El juez del caso, Manuel García Castellón, lo rechazó y ahora la sección tercera de la Sala de lo Penal revoca su decisión y le insta a citar a los testigos propuestos por Gómez de Liaño, que fue abogado de Bárcenas entre 2013 y 2015, entre ellos Cospedal y Villarejo.



Lo hace porque, a diferencia del magistrado, que consideró que se trataba de meros testigos de referencia, estos "estuvieron en reuniones, situaciones u otras circunstancias que les permitieron conocer directamente los hechos investigados en todo o en parte".



Consideran los magistrados que "podrían aportar información relevante acerca de los hechos" y que, por tanto, la declaración como testigo de la exnúmero dos del PP, entre otras, es necesaria y pertinente.



Esta línea de investigación discurre de forma paralela al conocido como caso Kitchen, que también es una pieza del caso Villarejo, la número 7, y cuya instrucción ya ha finalizado y está pendiente de los últimos recursos para, después, señalar fecha de juicio.



En el caso Kitchen están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios miembros de la antigua cúpula policial por la presunta operación parapolicial que habría sido orquestada desde el ministerio en 2013 para espiar a Bárcenas y sustraerle documentos sobre el caso Gürtel comprometedores con el PP.

