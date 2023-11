El atasco en la negociación PSOE-Junts rebaja la expectativa de una investidura inminente

El atasco en las negociaciones entre el PSOE y Junts para lograr un acuerdo que permita investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno está rebajando las expectativas de hacerla posible esta misma semana.



El deseo del PSOE es que Sánchez pudiera acudir el próximo sábado a Málaga como jefe del Ejecutivo con plenas funciones para intervenir en el Congreso que el Partido Socialista Europeo celebra en esa ciudad andaluza.



Aunque algunas voces socialistas siguen viendo viable esa posibilidad, la realidad de la negociación hace que los mensajes que se lancen este martes, tanto desde Bruselas (donde permanecen delegaciones de ambos partidos) como desde Madrid, enfríen la posibilidad de lograrlo.



Fuentes de la parte socialista señalan a EFE que no puede hablarse de pesimismo respecto a la investidura porque siguen aventurando que se logrará, pero son más cautas a la hora de pronosticar cuándo será posible.



Recalcan que el plazo que se tiene para conseguir el objetivo es el 27 de noviembre y que aunque lo idóneo es que se solventara de inmediato, "no hay que ponerse nerviosos".



Desde el PSOE se asegura que se está trabajando con Junts sobre la ley de amnistía, que subrayan que es muy importante y, por tanto, hay que hacer un buen trabajo, pero también se negocia sobre otros detalles del acuerdo político.



El lunes, las delegaciones intercambiaron documentos sobre la amnistía, ante la que Junts defiende incluir casos de "lawfare" no directamente vinculados al 'procés' pero que implican un "uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos", según denunció el domingo el expresident Carles Puigdemont.



No ha habido pista alguna sobre las expectativas del Gobierno en torno a la fecha del debate de investidura en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ya que la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, se ha limitado a señalar que serán los partidos "en su caso y llegado el momento" cuando informarán sobre un posible acuerdo.



Además, ha echado mano de la prudencia al comentar la declaración aprobada la víspera por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en contra de la amnistía recalcando que lo importante es que el PP cumpla la Constitución y permita la renovación del órgano de gobierno de los jueces.



Rodríguez ha dicho que en la legislatura, "si es que sigue adelante la investidura y por tanto hay nuevo Gobierno", habría que abordar ese asunto que ha considerado "un lastre" para España en su reputación ante las instituciones europeas.

