Los sindicatos policiales piden el cese del delegado del Gobierno por las cargas en Ferraz

Sindicatos policiales como Jupol y la Unión Federal de Policía (UFP) han pedido este martes el cese del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por las cargas policiales de anoche tras la concentración ante la sede del PSOE, en la calle Feraz de la capital, contra la ley de amnistía.



La Policía detuvo anoche a tres personas en las protestas, después de que, según fuentes policiales, un grupo de unos 200 ultras lanzara botellas y objetos contra los agentes y cortaran las bridas del vallado de la calle.



En declaraciones a EFE, el portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, ha instado al delegado del Gobierno a dar explicaciones sobre lo ocurrido, cuando los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, decidieron disolver la concentración con el lanzamiento de algún tipo de gas.



"Nos pareció una decisión más política que operativa cuando esta unidad está acostumbrada a aguantar carros y carretas", ha asegurado Domínguez quien, no obstante, ha subrayado que un grupo de manifestantes lanzaron huevos y botellas a los agentes.



Con todo, Jupol considera que el delegado del Gobierno debe ser cesado de su puesto de forma inmediata si no ofrece explicaciones.



Mientras, el Sindicato Unificado de Policía, ha apoyado la actuación de los policías, que "ante la infiltración de grupúsculos de extrema derecha en una manifestación pacífica, la reventaron con el objeto de sobrepasar el cordón policial", según han indicado a EFE fuentes de esta organización.



"En un estado de derecho los policías somos responsables y neutrales políticamente. Nuestras actuaciones son fiscalizadas ante distintas instancias, tanto internas como judiciales. Por ello, todo el apoyo para los agentes", ha subrayado el SUP que, no obstante, pide que se abra una información reservada para conocer los detalles del dispositivo policial.



La UFP, por su parte, se ha sumado a las peticiones de cese del delegado del Gobierno y, en un comunicado remitido a EFE, asegura que se "se está utilizando a la Policía Nacional de una forma partidista por parte del Gobierno para reprimir a ciudadanos que se manifiestan legítimamente".



Este sindicato recuerda momentos "más graves" vividos por la Policía en materia de orden público, como las manifestaciones de "rodea el Congreso" o el asedio a la sede del cuerpo en Barcelona.



"Las órdenes entonces fueran aguantar aunque nos estuvieran literalmente masacrando, mientras que ayer se ordenó la utilización de material antidisturbios que hacía muchos años que no se utilizaba", señala la UFP.



Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) ha apoyado la intervención policial contra un grupo ultra y pide a los organizadores de la concentración que "rechacen y condenen la violencia de los camorristas profesionales, que no han logrado empañar la actitud cívica del resto de asistentes".



"La intervención policial tiene todo nuestro apoyo. Podrá gustar o no, pero obedece a criterios técnicos. Se recurrió a la progresividad en el uso de medios, se utilizaron aquellos que permitían disolver a la masa pacífica en la que se cobijaban los violentos sin que hubiese heridos, se avisó antes de intervenir por megafonía y se hizo lo necesario para restablecer el orden", concluye.

