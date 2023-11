El PSOE responde al PP que "jamás superó" perder las elecciones tras los atentados del 11M

El PSOE ha respondido este martes al PP que "jamás superó que los ciudadanos le enviaran a la oposición por mentir" tras los atentados del 11 de marzo de 2004 y ha añadido que es el mismo partido que "sigue diciendo que hay armas de destrucción masiva en Irak".



"No han aprendido nada en 20 años", han recalcado fuentes socialistas, que han reaccionado así a las denuncias de los populares tras las protestas de anoche en Ferraz.



Según el PP, el Ministerio del Interior obligó a la policía a cargar de "manera injusta" contra los manifestantes que protestaron contra la ley de amnistía frente a la sede nacional socialista.



"No vemos condenas. Ni a los ataques a las sedes, ni a los vivas a Franco, ni a los gritos contra la Constitución, el jefe del Estado y el presidente", han lamentado desde el PSOE.



También han cuestionado el respaldo del PP a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que "ayer casi ven superada su línea y en riesgo su integridad física".



Fuentes del PP han insistido en que pese "a las mentiras de este Gobierno", el PP no ha convocado concentración alguna en Ferraz, a diferencia de las concentraciones que sufrió esta formación en marzo de 2004 después de los atentados del 11M.

