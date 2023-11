El PP acusa a Interior de mandar cargar de "manera injusta" en la concentración de Ferraz

El PP ha criticado este martes que el Ministerio del Interior obligara a la policía a cargar de "manera injusta" contra los manifestantes que protestaron contra la ley de amnistía frente a las sedes del PSOE.



Fuentes del PP insisten en que pese "a las mentiras de este Gobierno", el PP no ha convocado concentración alguna en Ferraz, a diferencia de las concentraciones que sufrió esta formación en marzo de 2004 después de los atentados del 11M.



Indican las fuentes que ayer el Gobierno del PSOE obligó a la policía a tratar las personas que estaban en la calle como si fueran activistas de los CDR (Comités de Defensa de las República de Cataluña). "No lo eran. Y lo hicieron de manera injusta, suponemos que aplicando la vigente Ley Mordaza", añaden las mismas fuentes.



Recuerdan que el PP ha celebrado estos días actos en defensa de la igualdad de los españoles y que todas esas movilizaciones "fueron pacíficas y se desarrollaron de un modo ejemplar".



Tras asegurar que se concentrarán igualmente el próximo domingo 12 en las 52 capitales de provincia de España y el 18 en la madrileña Plaza de Cibeles, defienden que la forma de protestar "contra las indignas negociaciones del PSOE es hacerlo de manera que Pedro Sánchez no logre que se desvíe la atención de su indecencia".



Insisten en que el PP es un "partido institucional que combate a los que rodeaban el Congreso (Podemos), iban a sus sedes a insultarles (PSOE), a atacarlas (Bildu) o a los que usaban la calle para generar disturbios (los independentistas)". "En ninguna de esas prácticas encontramos inspiración alguna", remarcan.



Por ello, subrayan que van a liderar la contestación social e institucional "a la rendición de España con la misma estrategia que ha sacado a la calle a decenas de miles de personas en convocatorias organizadas por el Partido Popular".



La concentración estaba convocada por Revuelta -un movimiento juvenil que se define como "patriota unitario español"- y se ha repetido ante las sedes socialistas de otras ciudades españolas. En Madrid la Policía Nacional ha detenido a tres personas por desobediencia y atentado contra agentes de la autoridad.

