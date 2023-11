El Constitucional inadmite el recurso de Irene Montero por llamar maltratador a un hombre

El Tribunal Constitucional ha inadmitido el recurso presentado por la ministra de Igualdad, Irene Montero, contra la sentencia que le condenó a indemnizar con 18.000 euros al exmarido de María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre, por daño moral al llamarle maltratador.



Según explica el Constitucional en una providencia a la que ha tenido acceso EFE, no tiene "la especial trascendencia constitucional" que requiere la ley para que los recursos de amparo sean admitidos a trámite.



El Tribunal Supremo condenó a Montero el pasado junio al estimar parcialmente la demanda interpuesta por el exmarido de María Sevilla, Rafael Marcos.



Las declaraciones en cuestión fueron pronunciadas por Montero el 25 de mayo de 2022, en la inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres.



"Las madres protectoras -dijo la ministra - sufren injustamente y, en muchos casos, suponiendo una vulneración de muchos de sus derechos, la criminalización y la sospecha por parte de la sociedad, cuando lo que están haciendo no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores".



Rafael Marcos denunció que Irene Montero hizo estas declaraciones tras conocerse que el Gobierno indultaba parcialmente a María Sevilla, condenada en 2020 a dos años y cuatro meses de cárcel y a la pérdida de la patria potestad de su hijo por un delito de sustracción de menores de ese niño, al que no permitía acercarse a su padre.

