Rovira insta a JxCat a ser "muy cuidadosos" para no facilitar que impugnen la amnistía

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha instado este lunes a JxCat a ser "muy cuidadosos" a la hora de pactar con el PSOE los últimos detalles de la futura ley de amnistía, para evitar que los cambios que introduzcan en el borrador "faciliten una vía de impugnación" ante el Tribunal Constitucional.

En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Rovira ha defendido el pacto alcanzado el pasado jueves por ERC y el PSOE, que incluye una ley de amnistía para todos los encausados e investigados por el 'procés', y ha subrayado que habrá que "estudiar a fondo" los cambios que puedan acordar en las próximas horas JxCat y los socialistas.

Ayer domingo, el expresidente catalán Carles Puigdemont publicó un mensaje en la red social X en el que puso el foco en los casos de "lawfare", de "judicialización de la política", que quiere incluir en la ley de amnistía: "El uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial", denunció.

"Todos son casos de lawfare", ha advertido Rovira, que ha destacado que la ley de amnistía "no va de casos ni de personas", sino que debe "amnistiar unos hechos que han sido considerados delitos" por haber defendido la causa independentista.

Según Rovira, "no existen leyes particulares específicas y concretas para personas determinadas, esto lo prohíbe el propio ordenamiento jurídico".

Para hacer "una buena ley, que no sea recurrida, que no sea impugnada en el Tribunal Constitucional fácilmente", que tenga seguridad jurídica y pase "todas las pruebas de estrés", hay que ser "muy cuidadosos, muy delicados, a la hora de utilizar la técnica jurídica", ha insistido.

"Tendremos que garantizar que esta ley no es arbitraria, que no es ambigua, que tiene suficiente seguridad jurídica para no facilitar una vía de impugnación ante el Tribunal Constitucional", ha añadido.

En cuanto a la reactivación de su causa relacionada con Tsunami Democràtic, ha denunciado que el informe de la Guardia Civil es una "maniobra política" con "falsas acusaciones de terrorismo por las movilizaciones pacíficas" contra la sentencia del 'procés'.

Rovira ha explicado que, si se aprueba la amnistía, deberá decidir con su familia si ha llegado el momento de volver a Cataluña, después de haber huido a Suiza en 2018.

Lamenta la falta de "cooperación" con Junts

Rovira no ha querido entrar a valorar la estrategia de negociación de JxCat y ha confirmado que la intención de los socialistas era celebrar el pleno de investidura el 8 o el 9 de noviembre.

Sí ha reconocido que "habría sido más ideal y más oportuno" que aquellos objetivos que ERC y JxCat comparten se hubiesen negociado "conjuntamente".

"La situación no es nada ideal. Nos pone en una situación muy extraña, que no es de cooperación, sino de competencia, y damos mucha información al PSOE, con quien hemos de negociar", ha razonado Rovira.

La militancia "escogerá" a los líderes del futuro

Preguntada sobre si los líderes del 'procés' que se beneficien de la amnistía deben volver a primera línea política, ha afirmado: "Entre toda la militancia escogeremos cuáles deben ser las personas que deben seguir liderando las instituciones y el partido, cuáles son las mejores personas que podemos poner al servicio del país".

Cuando sean amnistiados quienes lideraron el 'procés' en 2017, según Rovira, "el movimiento independentista tiene una asignatura pendiente, que es volver a sentarse, volver a recuperar la relación personal y política entre nosotros", para no caer "en la trampa de quienes nos aplicaron la represión" y quieren su división.

Una vez haya pasado la investidura, Rovira es partidaria de sentarse a hablar con JxCat: "Hemos de poder hablar, coordinar y, ojalá, acordar todo aquello que sea imprescindible para que Cataluña esté mejor representada en este proceso de negociación".

Ahora, "lo que nos separa son cuestiones tácticas y partidistas", ha reconocido Rovira, que ha asegurado que por parte de ERC "siempre habrá mano tendida".

