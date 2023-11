El Senado recupera el control a un Gobierno en funciones y pendiente de la investidura

El pleno que el Senado celebra el martes y el miércoles recuperará, salvo cambios de guion, el control al Gobierno, que sigue en funciones y a la espera de que se ultime el pacto entre PSOE y Junts para poner en marcha la investidura.



Con mayoría absoluta en la Cámara Alta, el PP intenta mostrar que el Senado funciona aún con el Ejecutivo en situación interina, a diferencia de lo que, denuncian, ocurre en el Congreso, donde no hay vida parlamentaria ordinaria a expensas de la constitución de un nuevo Gobierno.



Dos senadores, de Vox y PP, llevarán al debate la cuestión central del acuerdo del PSOE con ERC, y del acuerdo que los socialistas ultiman con Junts: la amnistía a los implicados en el procés.



El senador popular José Antonio Monago pregunta sobre "la causa por la que el Gobierno ha renunciado a traer a un prófugo de la justicia para que rinda cuentas ante la justicia española tal y como prometió el presidente del Gobierno", en alusión al expresidente catalán Carles Puigdemont.



Por su parte, Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, pregunta "la razón por la que el Gobierno quiere humillar a España con una amnistía a los separatistas que odian a España y nuestras libertades".



Además de la negociación de Pedro Sánchez para formar gobierno, el pleno del Senado estará protagonizado por la crisis migratoria en Canarias, a cuyas costas han llegado 30.705 personas desde que empezó el año hasta el 31 de octubre, casi la mitad en este último mes.



Dos senadores del PP preguntan por la actuación del Gobierno al respecto y, además, este partido ha solicitado la comparecencia de dos ministros en funciones: el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.



Estas comparecencias figuran en el orden del día del pleno, a pesar de que el PSOE considera que contravienen el reglamento, que las contempla en las comisiones, y pese a que el PP ha denunciado que el Gobierno se ha negado a comparecer, lo que a juicio de este partido supone un "boicot" a la Cámara.



También están citadas la ministra en funciones de Derechos Sociales, Ione Belarra, para abordar, a petición del PP, la posición del Gobierno ante "recientes tensiones globales", en referencia a la guerra entre Israel y Hamás, y la de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la que Junts solicita comparecer para informar sobre el "caos ferroviario".



En el pleno se abordarán también varias mociones, como una del PP instando a que el Gobierno "limite su tendencia a regular materias de competencias compartidas con las comunidades autónomas", u otra que pide diálogo con el sector aéreo tras pactar PSOE y Sumar en su acuerdo de gobierno la limitación de los vuelos cortos.



Se debatirá además la toma en consideración de dos proposiciones de ley de PP y Vox para reducir el IVA de las peluquerías, los servicios sanitarios o los pañales, iniciativas que de ser aprobadas necesitarían del visto bueno del Congreso, donde a diferencia del Senado la derecha no tiene mayoría.



Todo ello a expensas, eso sí, de que la investidura de Sánchez no desbarate los planes del Senado.

