Junqueras advierte que "si el PSOE no cumple, no será un pacto de legislatura"

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha advertido al PSOE que si el partido de Pedro Sánchez no cumple con lo pactado en el acuerdo de investidura "no será un pacto de legislatura".



En un entrevista que publica este domingo El Periódico de Catalunya, Junqueras ha insistido en que la continuidad de la legislatura dependerá del nivel de cumplimiento de los acuerdos.



"Si el PSOE cumple los acuerdos, llegaremos a nuevos acuerdos y es más fácil que la legislatura tenga continuidad. Si los incumple, pues será prácticamente imposible", ha indicado.



Ha asegurado que ERC no defiende la amnistía como un punto y final sino como punto inicial de una negociación entre iguales, una negociación que "permitirá al conjunto de nuestra sociedad decidir su futuro votando", a la vez que ha añadido que no renunciarán a aquellos "actos de unilateralidad que son consustanciales a la democracia" y ha rechazado que la amnistía pactada entre ERC y PSOE sea para VIP's, tal y como dice Junts.



Junqueras ha asegurado que "nada de lo que hicimos es delito. No lo es convocar y celebrar un referéndum, ni proclamar la independencia de Cataluña porque no está en el Código Penal", a la vez que considera que la amnistía es también un "reconocimiento" por parte del Estado de que "muchas de las cosas que hizo, casi todas, estaban mal hechas y eran injustas".



También cree que "no se puede amnistiar un delito de lesiones en el que haya un atentado contra la integridad física" y que si alguien cometió delitos contra las personas no fueron los que votaron sino los que "nos apalearon"·



Tras defender el acuerdo entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez, Junqueras ha dicho que espera que "todos los otros actores políticos, sociales y económicos actúen con la misma responsabilidad, pensando en Cataluña".



Para Junqueras "a nadie le puede sorprender a estas alturas" que Junts, "una parte de Junts", no haya querido coordinarse con ERC en la negociación con el PSOE. "Yo creo que sería bueno para Cataluña", ha añadido.



Preguntado sobre si volverá a ser candidato a la Generalitat, después de la amnistía, Junqueras ha dicho que está aquí para "servir" a su país y a su presidente que es Pere Aragonès.

