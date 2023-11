Ancelotti: "Es el momento de dar un golpe fuerte en la mesa"

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró antes de encarar tres partidos consecutivos en el estadio Santiago Bernabéu en noviembre, que "es el momento de dar un golpe fuerte en la mesa" en LaLiga EA Sports, que augura será "muy competida" hasta el final, y en la Liga de Campeones.



"Va a ser una Liga muy competida este año hasta el final. Se va a luchar contra Barcelona y Atlético de Madrid, y a ver qué pasa con el Girona, que lo está haciendo muy bien de momento. Comparada con años anteriores será muy competida, porque estos equipos van a luchar con el Real Madrid hasta el final por el título", advirtió.



"Habrá rotaciones en estos tres partidos pero la prioridad es mañana, jugamos ante un equipo muy sólido como el Rayo, que lo está haciendo muy bien. Tenemos tres partidos en casa y después tres fuera. Es el momento de dar un golpe fuerte en la mesa en Liga y en la Champions", añadió.



Para ello, un punto importante será mejorar la aportación goleadora de los brasileños Vinícius Junior, que ha marcado tres tantos, y Rodrygo Goes, que apenas consiguió dos. Ancelotti está convencido de que lo lograrán e incluso piensa que marcarán más que Jude Bellingham a final de curso.



"Creo que Rodrygo y Vinícius van a meter más goles a lo largo de la temporada, van a marcar más que Bellingham y más que Joselu. No tenemos ninguna duda. Lo importante es que cuando ellos no están, están Bellingham y Joselu que lo han hecho muy bien esta primera parte de la temporada, pero los dos van a marcar sin problema, no tenemos prisa en este sentido", aseguró.



Quien de momento asume la responsabilidad del gol es el inglés Bellingham, autor de trece tantos en los trece partidos que participó. Su entrenador no le ve ningún defecto por pulir y elogia la continuidad en su rendimiento.



"De momento no ha mostrado defectos, no tiene que mejorar a este nivel que está mostrando. Lo importante es la continuidad de este tipo de talento como él tiene y Vinícius, que son los grandes jugadores. Lo que marca la diferencia es la continuidad en los partidos. Debe tener un perfil físico que le permita tener continuidad. De Bellingham no destacamos que ha marcado, si no el trabajo que hace con balón y sin él, su despliegue físico es muy alto para un jugador de estas características", analizó.



Sobre el estado de sus jugadores, 'Carletto' anunció que Dani Ceballos regresará a la dinámica de grupo la próxima semana, superada una lesión muscular, y que el francés Ferland Mendy recibirá descanso por una sobrecarga sufrida en el clásico. Sigue siendo el lateral titular para el técnico madridista.



"Ceballos vuelve a trabajar la próxima semana; Mendy no ha tenido lesión, era una sobrecarga y va a estar listo ante el Braga. Mendy es lateral de referencia y después está Fran García y también Camavinga puede aportar", dijo.



Aunque Camavinga, con la lesión de Aurélien Tchouaméni, es la primera opción para jugar de mediocentro. "Es el jugador que, por sus características, es más cercano a Tchouaméni", reconoció.



Ante el Rayo será titular Fran García en un encuentro especial ante el equipo en el que se convirtió en jugador profesional. Su técnico no le pide que cambie nada en su forma de ser y mostró confianza.



"Fran García lo está haciendo muy bien, que juegue o no, no depende de hacerlo bien, hay mucha competencia. Ha empezado muy bien la temporada y cuando ha vuelto Mendy ha tenido menos minutos, pero no cambia nuestra evaluación. Es un lateral que me gusta mucho y no tiene que cambiar la actitud. La maldad es un término que no me gusta mucho, prefiero que tenga su actitud porque es muy positiva para el vestuario".



Por último, defendió que a Vinícius no le afecta nada de lo ocurrido tras su reconocimiento en el Balón de Oro y una portada de un diario valenciano. "Está bien, desafortunadamente acostumbrado a esto pero siempre focalizado en su partido y en su trabajo. No tengo que decirle nada en este sentido".



Y valoró la evolución del brasileño Endrick en el Palmeiras, a ocho meses de su llegada al Real Madrid. "Estamos viendo lo que está haciendo y lo está haciendo muy bien. Es un delantero que tiene mucho futuro y mucha progresión. Progresa muy rápido. Ojalá llegue bien el próximo año".

