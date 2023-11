El PP denuncia como "corrupción política" condonar la deuda a Cataluña

El PP ha denunciado como un "ejercicio de corrupción política" la condonación de 15.000 millones de euros de deuda a Cataluña y rechaza que el marco acordado entre PSOE y ERC sea común a todas las autonomías, a pesar de que otras comunidades puedan también solicitar el mismo trato.



Es un "pago de dinero a cambio de siete votos", ha denunciado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, que en rueda de prensa en el Congreso ha exigido que la financiación autonómica se debata de forma multilateral, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y no de forma bilateral con Cataluña.



La número dos del PP ha comparecido después de que el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, haya reunido a sus portavoces parlamentarios para coordinar estrategias contra las "cesiones" del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, al independentismo en forma de amnistía o acuerdos económicos, pero no ha concretado qué nuevos pasos dará el PP.



La dirección nacional del PP tampoco ha aclarado si sus presidentes autonómicos emplearán o no el mecanismo pactado entre el PSOE y ERC para condonar parte de su deuda autonómica.



"Los presidentes autonómicos se pronunciaron hace apenas 15 días en el Senado, en la Comisión General de Comunidades Autónomas, todos dijeron que no pasarían por una financiación injusta que encubra la compra de siete votos", ha señalado al respecto Gamarra, sin despejar la estrategia a futuro.



Rechaza caer en la "trampa" de que un planteamiento de dos partidos es de Estado busque mejorar la financiación autonómica.



El PP ve advierte además de que "nadie regala nada" y que el resto de españoles pagará con "cargo a impuestos" "a quienes han gobernado mal una comunidad autónoma y han generado una deuda".



Denuncian además el "fraude electoral" de una ley de amnistía que el PSOE rechazaba incluso durante la campaña electoral y que dará "impunidad" y acusan a Pedro Sánchez de hipotecar la igualdad de los españoles para seguir en el poder.



El PP diferencia este acuerdo entre PSOE y ERC de los pactos, también bilaterales, que en el pasado alcanzó desde el Gobierno con el PNV al considerar que no hay "parangón en la historia democrática" de un acuerdo como el de Sánchez.



El PP subraya que las acciones en contra empiezan "desde ya", aunque no las concreta, y promete no callarse ni quedarse quieto ante las "cesiones" de Sánchez.



Además, exigen una fecha de investidura y denuncian como una "humillación" que todos en el Congreso estén pendientes de lo que decide Carles Puigdemont y que "los hilos de nuestra democracia los esté manejando desde la clandestinidad" un "prófugo de la justicia".



Los populares denuncian que los órganos del Congreso, con mayoría de izquierda, hayan dejado sobre la mesa las peticiones de control al Gobierno a través de comparecencias de varios ministros.

