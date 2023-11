España pide "alzar la voz contra la injusticia" de que se condone la deuda a Cataluña

La consejera andaluza de Economía y Hacienda, Carolina España, ha animado este viernes a "alzar la voz contra la injusticia" que, a su juicio, supone que se condone la deuda a Cataluña, ya que "no está infrafinanciada, sino que ha hecho una pésima gestión".



Durante su intervención en el "Fórum Europa. Tribuna Andalucía", España ha defendido que "no se puede premiar al que lo hace mal y castigar al que lo hace bien", y ha añadido que Andalucía tiene una "deuda muy contenida" porque ha hecho sus "deberes".



El Gobierno andaluz rechaza la posibilidad de que se condene el 20 % de su deuda, pues supondría "5.000 millones solo frente a los 15.000 de Cataluña", y reclama un trato similar al de esa comunidad, donde la condonación supone "2.099 euros por habitante", lo que equivaldría a 17.800 millones en el caso de Andalucía.



A esta cantidad se sumarían otros 15.000 millones por el "déficit acumulado" desde 2009 como consecuencia de un sistema de financiación "injusto y lesivo" para Andalucía que implica la pérdida de 1.000 millones de euros anuales, ha explicado.



"Ya estamos cansados de que un prófugo de la justicia sea el que tome las decisiones en el Gobierno de España", ha afirmado la consejera, quien ha avisado de que "se están creando comunidades de primera y de segunda", y ha lamentado el "desprecio permanente" a Andalucía, así como su infrafinanciación.



Por ello, ha pedido a los "socialistas constitucionalistas, que los hay y muchos, que alcen la voz" y "no se queden callados como hasta ahora".



Preguntada por los procedimientos que estudia la Junta ante la condonación de la deuda a Cataluña, la consejera ha señalado que este viernes habrá reuniones a nivel nacional para tratar esta cuestión y ha recordado que el PP tiene mayoría en el Senado, donde se tramitará la ley de amnistía tras su paso por el Congreso.



"Iremos a los tribunales donde tengamos que ir, e iremos a la calle si hay que ir", ha avisado España.



En cuanto al traspaso de los trenes de Rodalies a Cataluña, la consejera andaluza de Economía ha dicho que con esta transferencia se ve "cómo el señor (Pedro) Sánchez compra el sillón de la Moncloa con el dinero de todos los españoles porque hace unos meses la propia ministra de Transportes decía que eso era inconstitucional".



Para España, "esto es un gobierno permanente de la mentira", por lo que la "obligación" del PP es "poner un poquito de sentido común" y ser "beligerantes" ante su gestión, en la que "cada día hacen una barbaridad mayor para tapar la anterior".



"No es que la sociedad esté adormilada, es que esto ha sido un fraude electoral. Se ha ido alas elecciones mintiendo claramente", ha manifestado.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es