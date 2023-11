Asens asegura que Junts ha aceptado excluir a Laura Borrás de la ley de amnistía

El exportavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens, que es uno de los negociadores de la investidura de Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que Junts ha aceptado excluir a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borrás, del acuerdo sobre la ley de amnisíta.



"Nosotros en nuestra propuesta ya la excluimos y también nos consta que está excluida en la propuesta última que ha hecho el PSOE", ha afirmado en TVE y al ser preguntado si Junts lo ha aceptado ha respondido: "por lo que yo sé, sí".



Asens ha admitido que hay una "discrepancia real" con Junts sobre la ley de amnistía que no ha querido concretar, pero sí ha negado que tenga que ver con Laura Borrás o con un referéndum de independencia.



"Es un nudo que tiene cierta dificultad, pero que estoy convencido de que en las próximas horas, en los próximos días se va a resolver", ha dicho.



También ha rechazado que la falta de acuerdo con Junts se deba a una competición con ERC para ver "quién se pone primero la medalla". "Eso no está en la cabeza del señor Puigdemont", ha afirmado.



Ha precisado que el PSOE presentó propuestas idénticas a los dos partidos independentistas catalanes y que las negociaciones no van por carriles diferentes, sino que están conectadas.



Según ha explicado, la diferencia es que Junts "quiere ir un poco más lejos" al creer que la propuesta socialista "no es suficientemente ambiciosa", pese al "intercambio intenso de documentos" de ayer, y al ser preguntado por la figura del verificador ha vuelto a recurrir a la discreción.



Sin dar así más detalles, ha incidido en que "hay un par de artículos en los que no se está llegando al acuerdo" y que representan el 5 % por ciento del texto de la ley, pero ha asegurado la voluntad de acuerdo de Junts y del PSOE, porque "tanto una parte como otra están haciendo propuestas y contrapropuestas".



"Es imposible que no haya acuerdo (...) Estoy informado, estoy en las negociaciones y sé lo que hay", ha recalcado Asens en un mensaje de "optimismo", convencido de que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, volverá a ser investido presidente y habrá un nuevo Gobierno de coalición.



Preguntado por la oposición a estos pactos, ha respondido que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ignora que la democracia "no es el imperio de los jueces, es el imperio de la ley".



"Y digo eso también en relación a la actuación que hemos visto en los últimos días en las últimas horas de ciertos estamentos del poder judicial", ha añadido Asens, para quien hay "nerviosismo" en "algunos jueces que quieren seguir siendo los principales guionistas de la política española".

