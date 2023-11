El Govern da por hecho que habrá acuerdo entre PSOE y JxCat cuando resuelvan "detalles"

La consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha dado este viernes por hecho que habrá acuerdo entre PSOE y JxCat, una vez consigan resolver "detalles" de su negociación.



"No cuento con la posibilidad de que no haya acuerdo", ha dicho Vilagrà en declaraciones a TV3, después de que ayer fuera ERC quien selló un acuerdo con los socialistas para investir a Pedro Sánchez, que incluye compromisos como una ley de amnistía, el traspaso de Cercanías o la condonación de parte de la deuda de la Generalitat.



La cúpula de JxCat estuvo reunida durante casi seis horas en un hotel de Bruselas para intentar cerrar los últimos flecos de un acuerdo con el PSOE, aunque en su caso aún no hay fumata blanca.



Aun así, Vilagrà está "convencida de que será posible el acuerdo" entre JxCat y el PSOE. "Deben de estar discutiendo detalles", ha afirmado la consellera.



"Estoy segura de que se encontrarán las vías para llegar a acuerdos", ha insistido Vilagrà, que ha advertido de que lo que hay en juego son cuestiones "muy relevantes", como "acabar con la represión, conseguir recursos o el traspaso de Cercanías", y espera que la negociación entre JxCat y PSOE llegue "a buen puerto".



Por otra parte, si bien el acuerdo que firmó ERC con el PSOE no recoge la reivindicación de la autodeterminación, Vilagrà ha puesto de relieve que sí se mantiene viva la mesa de diálogo.



La intención de los republicanos es "continuar avanzando" y elaborar una "propuesta catalana" de acuerdo de claridad, para trasladarla al Gobierno del Estado y conseguir "un referéndum acordado".



Se trata, ha reconocido, de un objetivo que parece inalcanzable dada la negativa del PSOE, pero ha recordado que "también eran muy difíciles" otras reclamaciones como los indultos o el traspaso de Cercanías y, al final, fue posible desbloquearlos.



En cuanto a la condonación de parte de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ha remarcado que Cataluña "es la comunidad que más se beneficia", junto con otros territorios que sufren una "infrafinanciación endémica" como la Comunidad Valenciana.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es