PP pide a Page parar el "dislate" de la amnistía de "consecuencias funestas para España"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha enviado al presidente de la región, Emiliano García-Page, una carta abierta en la que le pide que inste a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha a que voten en contra de la ley de amnistía y le dice que "solo tú puedes hacerlo" y "parar este dislate de consecuencias funestas para los españoles".



En su misiva, el líder del PP regional se dirige al presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas de la comunidad autónoma para pedirle "encarecidamente" que pare "este enorme despropósito al que estamos asistiendo, cuyas consecuencias para los castellano-manchegos y los españoles serán nefastas".



"No te envío esta carta por una cuestión partidista, sino por algo que nos debe unir a los dos: la defensa y el cariño por España", afirma.



En la misiva, Núñez le dice a Page que ha llegado el momento de actuar porque "la situación no aguanta más".



"No basta con decir que estás en contra: es el momento de actuar. No puedes escudarte en que tu lealtad es para tu partido. No, eso no es así: juraste defender los intereses de los castellano-manchegos cuando tomaste posesión de tu acta de diputado regional, al igual que lo hicimos todos a los que nuestros paisanos nos eligieron. Por encima de tu partido están los que te votaron", le recuerda Núñez.



"Es tu deber y tu obligación con nuestra gente. No valen excusas de supuesto transfuguismo" puesto que cuando "el interés común está por encima de nuestros propios partidos, es necesaria la altura de miras", añade el dirigente popular.



"Todos sabemos que, mayoritariamente, los diputados harán lo que tú digas, pues no en vano son gente de tu confianza como tu número dos, el secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, que es diputado, y otros tantos que pueden parar esta vergüenza", le asegura.



Núñez asegura ser consciente del riesgo que correría Page, pero añade que "muchos socialistas de buena fe estarán contigo y te apoyarán si das ese paso. Y nosotros también lo haremos. Si tus diputados impiden que se apruebe la ley y votan en contra de un pacto contra natura, contarás con el apoyo de este partido, mi partido, a partir del día siguiente".

