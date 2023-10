Miles de ciudadanos ovacionan al rey y cantan el cumpleaños feliz por las calles de Madrid

Miles de ciudadanos y turistas han ovacionado a los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía al paso de la comitiva real por la calle Mayor, en la Puerta del Sol y de nuevo camino del palacio real, con banderines, vivas al rey y cantando el cumpleaños feliz en honor de los 18 años de la princesa.

Cientos de personas no se han conformado con el paso de la comitiva real, y se ha acercado a la Puerta del Sol a ver el desarrollo de la ceremonia en las pantallas gigantes instaladas por la Comunidad de Madrid frente a la antigua Casa de Correos.

Justo frente a la pantalla, Galán, un cordobés jubilado ha venido expresamente esta mañana “en el primer AVE” para ver a la princesa Leonor. “Veníamos todo el AVE lleno de cordobeses. Me hace mucha ilusión. Me he traído unos pañuelitos para limpiarme porque voy a llorar de la alegría y de todo”, ha comentado, muy emocionado, a EFE.

A apenas 50 metros de él, un grupo de jubiladas esperan desde las ocho y media de la mañana para ver desde la primera fila el recorrido de Leonor.

“Es un día muy muy bonito… ¡histórico! ¡A saber cuántos nos quedan por ver ya a nosotras!”, comentaba una de ellas entre las risas de sus compañeras.

Otra amiga, preguntada sobre qué le parece la princesa, lo tiene claro: “Pues es perfecta, listísima y más guapa que yo”. Entre la gente, también jóvenes. Un par de amigas de 19 años, también en primera fila, han contado a EFE que les parece que será una líder “moderna y nueva”.

“A mí me cae bien, más que nada, me parece sensata”, ha relatado.

También Joaquín espera que la princesa siga “un buen camino, como sus padres, y le vaya todo muy bien”. Al estar jubilado, tiene pensado pasar toda la mañana viendo el acontecimiento.

Paco, de 63 años, lleva desde las 8:30 esperando en la Puerta del Sol a que comience la jura y, a su juicio, la princesa Leonor es “un 20, un 30” y lamenta que “no sabe qué le deparará el futuro”.

Una pareja de ingleses que se hospeda en un hotel de Sol ha decidido bajar a la plaza cuando han visto a toda la gente y, a pesar de “no conocer muy bien” la monarquía de España, pretenden ver el desfile ondeando banderas.

Entre el público, los móviles son casi tan numerosos como las banderas, ya que todos quieren inmortalizar el momento y subirlo a redes sociales, aunque algunos no sepan de qué se trata el evento, pero lo siguen con interés y abuchean y silban cada vez que se menciona al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El mayor abucheo sin duda se lo lleva la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, cuando pasa a hablar en catalán a mitad de su discurso.

Así, Pedro, que lleva la bandera más grande la Puerta del Sol y la ondea por encima de la multitud, lleva desde primera hora esperando para mostrar su “apoyo a la democracia y a la monarquía” ante la “traición de Sánchez con los independentistas”.

Otros miles de personas han esperado en vano este martes en la Plaza de Oriente, durante al menos dos horas a que salieran los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía al balcón del palacio real para gritar vivas al rey y cantar cumpleaños feliz a la princesa.

“Qué triste, qué decepción”, lamentaban Rafael y Agustina, dos jubilados que escogieron seguir la celebración de la jura de la Constitución frente al palacio real en vez de enfrentarse a la muchedumbre que desbordaba las aceras de la calle Mayor.

Sentados a los pies de la estatua de Felipe IV, que preside la plaza de Oriente, Christine y Peter Jones, británicos de Sheffield, esperan sentados a ver “el calor y la alegría de los españoles con sus reyes”.

Tenían previsto visitar el palacio real, hoy cerrado al público, por lo que se han dispuesto a esperar el saludo real, una misión en la que se han visto “muy decepcionados”.

“Muy pocas banderas, muy pocos gritos e ilusión y muy poca gente, sobre todo si comparamos con cómo celebramos en Londres a la familia Real”, comenta Jones antes de darse por vencido y seguir su paseo por Madrid.

También Charo Carrión y sus amigas, media docena de señoras mayores enarbolando banderas, se han visto decepcionadas.

“Falta calor, falta cariño e ilusión, me da mucha pena”, asegura Carrión, quien lamenta que “aquí no grita ni aplaude, todos en silencio con el móvil. ¿Dónde están las banderitas y los vivas al rey?”.

