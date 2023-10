Felipe González se desliga de la foto del PSOE con Puigdemont

El expresidente del Gobierno Felipe González se ha desligado de la foto del número tres del PSOE, Santos Cerdán, con el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont cuando a la pregunta de si él se la hubiera hecho ha respondido: "Por quién me toma".



El exlíder del PSOE ha atendido a los periodistas tras asistir a la jura de la Constitución de la princesa Leonor y ha evitado responder si esta reunión en Bruselas le incomoda: "No voy a decir nada más porque vamos a estropear un buen día", ha sostenido.



González, contrario a la amnistía del procés que el PSOE negocia con los independentistas catalanes, también ha apuntado, sobre la foto con Puigdemont, que "quedaron muy apropiados".



Además, ha criticado las ausencias en la jura de Leonor, protagonizadas por los partidos nacionalistas e independentistas (PNV, EH Bildu, ERC, Junts) Podemos, Izquierda Unida, el president catalán Pere Aragonès y el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu.



"Me parece que ninguno de los ausentes hubieran votado la Constitución hoy", ha subrayado.

