El Gobierno evita pronunciarse sobre la foto del número 3 del PSOE con Puigdemont

El ministro de la Presidencia en funciones y miembro del equipo negociador del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez, Félix Bolaños, ha evitado pronunciarse sobre la foto del secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, con el expresidente catalán Carles Puigdemont este lunes en Bruselas.



"Hoy es el día de la princesa de Asturias, vamos a celebrar su 18 cumpleaños y que jura la Constitución", se ha limitado a decir Bolaños preguntado por la foto a su llegada al Congreso de los Diputados.



Cerdán, que no se ha parado para hablar con los periodistas en el Congreso, se reunió con Puigdemont el lunes por la tarde en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas con el objetivo de "avanzar" hacia la investidura de Pedro Sánchez, según explicaron en sendos comunicados el PSOE y Junts.



Un encuentro con foto incluida que socialistas como Carmen Calvo y Ximo Puig han justificado este martes en el Congreso, donde han acudido a la jura de la Constitución de Leonor, como un gesto del PSOE para "avanzar en la concordia" y lograr gobernar en España.



"Forma parte de la normalidad y la madurez de una democracia en la que gentes distintas, nada más lejos lo que pensamos los socialistas de los independentistas, tenemos que ponernos de acuerdo para que este país sepa que no hay que repetir elecciones", ha declarado la diputada socialista y exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.



En su opinión, esta foto "no puede incomodar nada" ya que la preocupación ahora es "formar gobierno", y por ello ha justificado también la amnistía a los líderes del procés, sin mencionarla expresamente, como un "intento legítimo y legal pero además loable de pasar página en Cataluña y olvidar en este caso todo lo que en aquel momento supuso sufrir por la ruptura del orden constitucional".



Por su parte, el expresidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig ha comentado que la foto del número 3 del PSOE con Puigdemont (prófugo de la Justicia española en Bruselas) forma parte de "los distintos escenarios de la gestualidad política" y ha negado que le resulte incómoda.



"No, yo creo que hay que intentar avanzar en la concordia, y para avanzar con la concordia hay que respetarse", ha dicho el senador socialista, que ha subrayado que "todos los pasos que se den para avanzar en la formación de un gobierno son absolutamente favorables".



En cambio, el expresidente de Aragón y actual senador, Javier Lambán, de los pocos socialistas en activo contrarios a la amnistía, ha optado por el silencio.



"No quiero ensombrecer este acto con ninguna palabra añadida", ha comentado.

