Pablo Iglesias acusa a Pérez-Reverte de apoyar a Israel y este le llama "rata sectaria"

El siempre polémico Arturo Pérez-Reverte ha vuelto a ser el centro de atención en X, esta vez tras un intercambio con el exlíder político Pablo Iglesias. El escritor, conocido por su capacidad de respuesta sin filtros, ha salido al paso de las acusaciones de Iglesias, quien le imputaba "apoyar a Israel durante su genocidio en Gaza".

La tensión se disparó cuando Iglesias apuntaba a una supuesta justificación del escritor basada en las "minifaldas". A lo que Pérez-Reverte no tardó en responder con su característico estilo: "Ya sé que las ratas sectarias como usted suelen ir a lo fácil, pero antes de echar sus miserables cagaditas en el arroz debería informarse mejor, y no a través de sesgados terceros. Hágase un favor y zámpeselo entero, que no es muy largo. Criatura".

?? ?? Pérez Reverte y María Jamardo apoyan a Israel durante su genocidio en Gaza a cuenta de las "minifaldas" ?? https://t.co/6LLMMw2yVT — Pablo Iglesias ?{R} (@PabloIglesias) October 30, 2023

Las palabras que originaron esta controversia tuvieron lugar en el pódcast 'The Wild Project', conducido por Jordi Wild, en el que se repasaron temas de actualidad y se profundizó en las vivencias del autor de "El problema final" como periodista de guerra. Un espacio en el que, entre otros asuntos, se habló sobre la complejidad del conflicto en Gaza.

Reforzando su postura, Pérez-Reverte citó un tuit de la escritora Maria José Ferreiro, quien rescata otra declaración del novelista sobre el mencionado conflicto: "Quien hable de buenos o malos, no tiene idea". Esta frase pone de manifiesto el punto de vista neutral y equilibrado del miembro de la Real Academia Española, resaltando la complejidad y falta de maniqueísmo en situaciones tan delicadas como el conflicto palestino-israelí.

