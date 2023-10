EH Bildu confirma el apoyo a Sánchez y se muestra "optimista" para la investidura

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha garantizado oficialmente que sus seis diputados votarán "sí" a la investidura de Pedro Sánchez, sobre la que se ha mostrado "optimista".



Otegi ha comparecido en rueda de prensa en San Sebastián para informar sobre los asuntos tratados por la Mesa Política de EH Bildu, entre los que ha destacado el "minuto y resultado de la investidura".



Ha explicado que en la reunión que mantuvieron la portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua, y el senador Gorka Elejabarrieta con el presidente en funciones, Pedro Sánchez, EH Bildu le comunicó que votarían a favor de su investidura, lo que no se hizo público entonces pero ha anunciado hoy oficialmente Otegi.



Ha insistido en que, de esta manera, EH Bildu cumple con el mandato que recibió en las elecciones para evitar que la "ultraderecha" pueda gobernar.



El líder abertzale se ha mostrado "optimista" sobre la investidura y ha extendido su compromiso a garantizar la estabilidad durante toda la legislatura.



A su juicio, en esta legislatura "los problemas nacionales que existen en el Estado español" van a ocupar "el centro del debate político".



Un debate que, a su juicio, desembocará "inevitablemente" a que se reconozca que España es un estado plurinacional y, como consecuencia, en el "reconocimiento nacional de Euskal Herria".



Otegi ha reconocido que el PSOE no ha adquirido ningún compromiso durante sus conversaciones para plantear el debate nacional en esta legislatura, pero se ha mostrado convencido de que se abordará por el hecho de que el Gobierno estará sostenido por un bloque "plurinacional" entre los que se encuentran partidos independentistas vascos y catalanes.



"Tendrán que entender que los que hacemos posible ese gobierno del Estado también tenemos agenda propia", ha aclarado.



Otegi ha asegurado que no cuenta con ninguna comunicación sobre la fecha de la sesión de investidura y ha avanzado que esperan que en la próxima legislatura también se den nuevos pasos relacionados con el "camino de la paz y la convivencia".



Ha defendido también trasladar el bloque de la investidura a otras instituciones, al defender que gobierne siempre el partido más votado del "bloque progresista", a diferencia de lo ocurrido en Gipuzkoa o en Pamplona.



Con respecto a las elecciones autonómicas, Otegi ha eludido "especulaciones" sobre la candidatura de EH Bildu y ha explicado que este partido aún no ha comenzado su proceso interno de elección del aspirante a ser lehendakari, aunque trabaja con la previsión de un adelanto electoral.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es