Las comunidades judías acusan a Belarra y Díaz de hacer declaraciones antisemitas

Las comunidades judías consideran que la declaraciones que afirman que Israel está cometiendo crímenes de guerra, como las de las ministras Yolanda Díaz y Ione Belarra, son antisemitismo y reclaman que los políticos difundan mensajes de paz y con soluciones ante la "eclosión y emergencia" del antisemitismo en España.



Han hecho esta petición durante la presentación del Informe sobre el Antisemitismo en España 2022 del Observatorio Antisemitismo, integrado por la Federación de Comunidades Judías de España y el Movimiento contra la Intolerancia.



"Existe una gran preocupación en la medida en que estas manifestaciones están incidiendo muy negativamente en la vida de la comunidad judía; la vida no se ha paralizado, ni los colegios cerrado y las sinagogas están abiertas, pero existe muchísima preocupación porque lo que ha ocurrido hacía años que no pasaba en España", ha lamentado el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Benzaquén.



Para el responsable del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, hay una "eclosión y una emergencia" ante mensajes antisemitas tras el conflicto entre Israel y Gaza, sobre todo a través de redes sociales y ha reclamado prudencia y responsabilidad a los políticos y a los medios de comunicación en la utilización del lenguaje.



"No tengo ninguna duda de que son antisemitas", ha asegurado Benzaquen, en relación con las declaraciones de Belarra o de Díaz que hablan de genocidio de Israel en Palestina o que Israel está cometiendo crímenes de guerra, aunque ha aclarado que no se plantean denunciarlo, sino que se trata de "un reproche".

