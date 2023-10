Gerardo Pisarello, secretario de la Mesa del Congreso, no acudirá a la jura de Leonor

El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, no acudirá mañana al acto de juramento a la Constitución de la princesa Leonor por su mayoría de edad y se sumará a las ausencias de todos los diputados de Sumar, excepto cuatro con cargo institucional que sí irán.



Fuentes de En Comú Podem han informado a la prensa que Pisarello, que ya se ha puesto en contacto con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para comunicarle que no acudirá al acto por decisión de En Comú Podem, "por coherencia republicana y por disconformidad con un acto anacrónico que pretende legitimar la falta de democracia en la elección de la Jefatura de Estado".



No obstante, por responsabilidad con las funciones de Gobierno y para garantizar una presencia institucional mínima, sí asistirá el ministro de Universidades, Joan Subirats.



También acudirá a la ceremonia la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, mientras que las ministra de Podemos, Ione Belarra, de Derechos Sociales, e Irene Montero, de Igualdad, así como el ministro de Consumo, de IU, Alberto Garzón, darán plantón la princesa.



En la Mesa del Congreso el grupo parlamentario de Sumar tiene la representación del secretario primero, Gerardo Pisarello, por la cuota de En Comú Podem, y de Esther Gil como vicepresidenta tercera, por la cuota de Sumar.

