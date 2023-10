Illa defiende la amnistía para superar el "resentimiento" y retomar la normalidad política

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha defendido este domingo la amnistía como una medida "excepcional" y "constitucional" para superar el "resentimiento" y "recuperar la normalidad política plena en Cataluña".



Tras el Comité Federal del PSOE de ayer, en el que el presidente del Gobierno en funciones y líder de los socialistas, Pedro Sánchez, defendió públicamente la amnistía, Illa ha intervenido esta mañana en un Consejo Nacional extraordinario del PSC.



El Consejo Nacional de los socialistas catalanes ha ratificado por unanimidad la convocatoria de una consulta a sus militantes sobre los pactos de gobierno con el siguiente texto: "¿Das apoyo al acuerdo para formar un gobierno con Sumar y conseguir el apoyo de otras formaciones políticas para lograr la mayoría necesaria?".



"España, encarnada en su Parlamento, no puede tener una mayor muestra de afecto a Cataluña y a los catalanes, que hacer esta apuesta por reconstruir nuestra convivencia y restaurar nuestros afectos", ha defendido Illa, que ha vuelto a expresar su apoyo "sin fisuras" a Sánchez y sus planteamientos y ha pedido a la militancia del PSC que haga lo mismo.



Asimismo, ha defendido la constitucionalidad de la amnistía al remarcar que, en su preámbulo, la Carta Magna "fija como bien supremo la convivencia entre españoles y entre los pueblos de España".



El líder de los socialistas catalanes se ha mostrado comprensivo con los que tienen "dudas" y "reticencias" sobre la amnistía, pero ha pedido "confianza" y ha apelado al balance de medidas impulsadas por el Gobierno como los indultos a los líderes del procés o la reforma del Código Penal: "Han llevado como resultado que en Cataluña hoy estemos mucho mejor y, por lo tanto, también en España, porque Cataluña es parte de España".



"Pongo como garantía de la confianza a la que apelo al PSOE y al PSC, que han sido siempre, son y seguirán siendo, la mejor garantía de la cohesión territorial de España", ha remarcado.



Illa ha llamado a defender "sin complejos" la España "plural y diversa": "Es el único camino viable para nuestro país. España somos todos y es de todos. Queremos la España que convence y acoge, no la España que vence e impone".



"Los mismos valores que en 2017 nos llevaron a oponernos a planteamientos irreales y completamente insatisfactorios para nosotros -la defensa de la convivencia, la defensa de la pluralidad de Cataluña, el respeto al Estado de derecho- nos llevan hoy a defender una amnistía porque no queremos resentimiento, porque queremos avanzar con ilusión", ha argumentado.

