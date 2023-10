Moreno alerta de que los acuerdos para investir a Sánchez traicionan a Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha alertado de que los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez son "una traición" al 28 de febrero, fecha en que se votó la autonomía andaluza, y que esta comunidad será la que más perderá.



Durante el acto convocado por el PP en Málaga contra la amnistía y junto al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, Moreno ha destacado que los andaluces "tienen motivos para no ser indiferentes ante esta situación" porque no quieren romper los lazos con Cataluña y porque esos acuerdos "son una traición al 28-F".



"Si se rompe la igualdad, perderemos todos los españoles", ha señalado Moreno, que ha añadido que "el que más va a perder es Andalucía" y que "con ese acuerdo a oscuras" habrá comunidades que "van a pagar los privilegios a los de siempre".



Ante unas 20.000 personas -según el PP- el presidente de la Junta ha dicho que "Andalucía no traga por eso y no está dispuesta a ceder ni un paso más" y ha defendido que "el país se construya desde todos, no desde una parte".



Durante la concentración en la Plaza de la Constitución, en la que se han desplegado dos largas banderas de España y Andalucía, Moreno ha asegurado que Andalucía será "el dique de contención de la deriva de Sánchez de romper la igualdad, del intento de romper el marco constitucional y el marco estatutario".



Se ha preguntado dónde está el socialismo andaluz ante esta situación y ha asegurado que pasó "vergüenza" al ver a "andaluces que en otros tiempos han defendido Andalucía que ahora no son capaces de levantarse en beneficio de ella".



Ha rechazado "el pisoteo a los derechos de los españoles a vivir en igualdad" y ha resaltado que este acto es "de los que quieren manifestar su oposición al intento de llegar a un acuerdo con los partidos independentistas solo por el egoísmo y los intereses de Sánchez".



"Por el camino de la subordinación y la humillación a España no vamos a pasar", ha incidido Moreno, que ha lamentado que el "esfuerzo" del Estado de Derecho tras el "golpe" de los independentistas "se ponga en solfa" por el candidato socialista a presidir el Gobierno "por pura vanidad y por el sillón en La Moncloa".



Ha criticado que "solo por eso ponga de rodillas al Estado de Derecho, la Constitución y a millones de españoles que quieren vivir en paz" y ha sostenido que Sánchez "está acostumbrado a hacer un disparate y taparlo con otro más grande".



Moreno ha garantizado que la reacción de Andalucía será "educada, cívica, pero contundente" y ha advertido que no se dejará "pasar ni una ante ceder privilegios a los privilegiados", ni se permitirá la desigualdad y que "den más a uno para que los de siempre tengamos menos", ha dicho.

