Yolanda Díaz afirma que "en breves días" habrá investidura de Sánchez

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha afirmado este sábado que en "breves días" habrá investidura de Pedro Sánchez y nuevo Gobierno de coalición progresista, y "a las puertas" de esa investidura ha anunciado que la primera norma, "con carácter inmediato", será "acabar con los falsos becarios en España".



En una intervención tras reunirse con inscritos de Sumar para ahondar en el acuerdo de Gobierno alcanzado con Sánchez, Díaz también ha avanzado que después de la investidura de Sánchez, "Sumar se va a extender por toda España y se va dotar de los órganos imprescindibles para tener todos los debates democráticos".



La también vicepresidenta segunda ha arremetido contra la derecha que se ha "radicalizado", se ha convertido en "antisistema", y es constitucional "a tiempo parcial".



Díaz se ha dirigido expresamente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha criticado por "destruirlo todo", por colocarse "al lado de la barbarie" y "arrasar a todas las formaciones políticas, convirtiendo la política en lo peor de España".



Ha reprochado a Feijóo y al PP, no ser capaces de "balbucear un no a las medidas del Gobierno, pero sí de colocarse en el lado de la impugnación de todo", considerando ilegítimo cualquier Gobierno que no esté liderado por ellos y por Vox.



Respecto al acuerdo suscrito con Sánchez, Díaz se ha comprometido a cumplirlo "todas y cada una de las medidas asumidas" porque esta tiene que ser la legislatura de la reducción de la jornada laboral, sin reducción salarial.



Además, ha subrayado que habrá una reforma del despido para que "acabe de ser una anomalía en Europa": "no es justo que un empresario conozca de antemano cuál es el precio que cuesta despedir a un trabajador en España".



Ha asegurado que el acuerdo firmado servirá para lanzar la "segunda ola de derechos laborales" en España, "y eso es lo que vamos hacer "desde el minuto uno" que haya un Gobierno de coalición".



"No queremos dolor en la economía, ni que sufran los de siempre, toca que se ajusten el cinturón los que tienen beneficios groseros" y, por ello, ha sido clave en el acuerdo avanzar en la justicia fiscal.



En su intervención, Díaz también se ha referido a la situación en Gaza y ha dicho sentir "auténtica indignación" ante "los crímenes de guerra cometidos por Israel".



Desde Sumar, Díaz ha pedido el alto al fuego con carácter inmediato y ha dado todo su apoyo al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que está defendiendo la legalidad internacional.

