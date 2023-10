El 11,7 % de los españoles afirma haber sufrido abusos sexuales, un 0,6 % de religiosos

El 11,7 % de los españoles mayores de 18 años afirma haber sufrido abusos sexuales siendo menores y un 0,6 % que ha sido agredido sexualmente por un sacerdote o religioso católico, según una encuesta encargada por el Defensor del Pueblo en el marco del informe que le encargó el Congreso de los Diputados.



Un 1,13 % indicó que había sido agredido en el ámbito religioso, concepto que incluye a personal o profesorado de centros religiosos.



El defensor, Ángel Gabilondo, ha presentado estos datos al entregar su informe en la Cámara Baja, un documento que no cifra el número total de víctimas de los abusos cometidos en el seno de la Iglesia.



Gabilondo ha evitado también interpretar o extrapolar los datos de la encuesta, encargada a GAD3 para contextualizar el problema y con una muestra de 8.013 personas.



La mayoría de personas abusadas respondieron que su agresor fue un conocido (69 %), mayor de edad (80 %) y de sexo masculino (95 %). En el 22,5 % de los casos fue de hecho un miembro de la familia.



Un 6,1% de las víctimas dijeron que su abusador fue un sacerdote o religioso católico, porcentaje que trasladado a la totalidad de la muestra se traduce en que la tasa de personas agredidas sexualmente por un religioso es de un 0,6 %, uno de los datos más relevantes del estudio, según se destaca en el propio informe.



De acuerdo con esta encuesta, la víctima de abusos sexuales en la infancia o adolescencia tiene de media 11,3 años y fue agredida en más de una ocasión.



La mayoría -el 56,6 %- no comunicó los hechos a ningún adulto y solo una minoría -9,5 %- acabó hablando con la policía o un abogado.



De los pocos casos en que se presentó denuncia, en un 32 % los hechos no llegaron a ser juzgados y sólo en un 32,5 % recayó sentencia condenatoria.



El 72 % de los encuestados considera que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4 % lo ven bastante grave.



Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas consideró que no se están tomando las medidas adecuadas para combatirlo.

