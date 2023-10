Mediapro aprueba, a petición del socio mayoritario, la salida de Jaume Roures como gestor

El Consejo de Administración del Grupo Mediapro ha aprobado hoy, a petición de su socio mayoritario, la desvinculación de Jaume Roures de la gestión del grupo, después de 30 años al frente del mismo, a la vez que ha ratificado a Tatxo Benet, también socio gestor, como presidente y consejero delegado.



Roures y Benet han sido piezas clave en la evolución no solo del Grupo Mediapro, sino que han sido "referentes mundiales en el sector audiovisual", según ha destacado Mediapro este viernes a través de un comunicado.



Asimismo, también continuarán con normalidad en sus cargos todos los miembros del equipo directivo de Mediapro: Juan Ruiz de Gauna, director general; Eva Abans, directora financiera; Josep Ensesa, Legal Officer; José Luis Rubio, director de Broadcast and Media Services; Laura Fernández Espeso, directora de The Mediapro Studio; Carmen Fernández Tallón, directora de Innovación; o Carme Anglada, directora de Comunicación.



El consejero delegado, Tatxo Benet, ha dicho que Mediapro se ha convertido en una "gran empresa, resiliente, que ha demostrado que siempre ha sabido superarse ante cualquier nuevo desafío" y ha remarcado que las 7.000 personas que trabajan en el grupo seguirán haciéndolo con la misma "eficiencia, eficacia y dedicación".



Ha remarcado que todo el equipo gestor y su consejero delegado están "totalmente alineados" con los socios accionistas del grupo, Southwind y WPP, con quienes comparten "sin fisuras" el proyecto de futuro de la compañía, y "no hay la más mínima disconformidad".



Para Benet, "no ha habido el cambio más mínimo ni en el proyecto fundacional ni en los valores que el grupo representa y no lo habrá mientras este equipo directivo esté", que es quien los ha puesto en práctica durante treinta años porque los accionistas comparten ese proyecto y sus valores, que "han sido claves a la hora de valorar su inversión en Mediapro".



En el corto periodo de existencia de Mediapro, Roures y Benet han desarrollado una empresa a la que han recurrido las principales entidades deportivas de los cinco continentes (FIFA, UEFA, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Europeos, FIBA, LaLiga), ha producido películas y series que han sido repetidamente premiadas en los Oscar, Globos de Oro, Emmy, Independent Spirit, European Film Awards o Bafta, y ha estado al frente del proceso radical de innovación que el mundo audiovisual ha vivido en los últimos años.



Creado en Barcelona en 1994, el Grupo Mediapro está integrado por más de 7.000 profesionales con presencia en 30 países.



Sus grandes unidades de negocio, Broadcast and Media Service, The Mediapro Studio, Gestión de Derechos Audiovisuales e innovación y Nuevas Audiencias, facturaron 1.209 millones de euros en 2022, con un ebitda de 190 millones.



Actualmente, Mediapro comercializa los derechos internacionales de, además de la LaLiga española, competiciones como la liga belga o la canadiense, las selecciones del Canadá, Perú o Chile y competiciones de deportes como béisbol, golf, pádel, skate u hockey, y ha sido también pionero en comercializar contenido deportivo prémium sin vinculación con operadoras de servicios telefónicos.



El impulso de proyectos de contenidos también es parte importante de la trayectoria de Tatxo Benet, Jaume Roures y su equipo directivo: en los últimos treinta años, el grupo ha producido más de 50 películas, 60 series y cerca de 100 documentales, además de numerosos programas de entretenimiento.



Ha producido proyectos con Fernando León de Aranoa, Woody Allen, Isabel Coixet, Oliver Stone, Patricio Guzmán, Manuel Huerga, Javier Fesser o Paolo Sorrentino.



La dirección de Roures, recoge el comunicado, ha sido también fundamental en proyectos como los museos del Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid, la sala Universo de Cosmocaixa Barcelona o el Mirador Torre Glòries de la capital catalana.

