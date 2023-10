Felipe González: "En una amnistía sería el Estado el que pide perdón, no el que perdona"

El expresidente del Gobierno Felipe González ha remarcado este viernes que "no todo vale para gobernar" y ha advertido de que en una amnistía sería el Estado "el que pide perdón, no el que perdona".



Preguntado por los periodistas en Avilés (Asturias) por la postura del Círculo de Economía catalán, partidario de una amnistía condicionada a la renuncia a la unilateralidad, González ha considerado que "confunden conceptualmente" la amnistía, que "no es un perdón" porque "el perdón es el indulto".



Según ha expuesto, "la amnistía es borrar la responsabilidad", que "no existe", y que "pasa a ser la responsabilidad del Estado democrático".



De este modo, ha continuado, "los que hicieron lo correcto fueron los que vulneraron la Constitución y el Estatuto" y los responsables de las leyes de desconexión y del referéndum, de modo que "entonces es el Estado el que pide perdón, no el que perdona".



"Hay cosas que no valen", ha subrayado González antes de reflexionar: "Si dices que no caben la amnistía ni la autodeterminación, y al día siguiente se cuentan los votos y dices, pues parece ser que sí que caben...".



Tras precisar que él responde a los dirigentes catalanes, "que son los que hablan", ha dicho que quiere "ver la letra" porque "si no es un enredo en el que uno dice una cosa y otro dice otra".



Felipe González participa este viernes en la segunda jornada de la sesión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo, un foro de reflexión y debate de ámbito hispanoamericano.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es