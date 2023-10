Vox cuestiona que se diga que España es tierra de acogida para "entregar bonos de hotel"

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha cuestionado que se diga que "España es una tierra de acogida" para "entrega billetes de avión y bonos de hotel de 4 estrellas" a los migrantes, en relación a las personas en situación irregular que están siendo trasladas a la Península desde Canarias. Asimismo, el dirigente de Vox ha advertido de las consecuencias de las políticas de "fronteras abiertas" y del "miedo" de los ciudadanos a "que pueda producirse un atentado en los próximos días".

Garriga ha aludido, en una entrevista en TVE, a los riesgos para la seguridad que implica la entrada de migrantes, al ser preguntado por las declaraciones de su compañero de partido y vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, en las que advertía de una "invasión migratoria".

"Habría que preguntarles a los españoles si realmente consideran que España es una tierra de acogida, si realmente quieren que España rinda las fronteras que deben protegernos convirtiéndolas, como está haciendo el PSOE y el PP, en puntos de trasbordo de inmigrantes ilegales a la península, donde se les entrega billetes de avión y bonos de hotel de cuatro estrellas", ha indicado Garriga.

Asimismo, ha asegurado no comprender como "cómo habiendo familias españolas que no llegan a final de mes, que no les llega la beca para poder llevar a sus hijos al comedor o alguna extraescolar, se destina el dinero para inmigrantes ilegales que acaban de llegar".

El dirigente de Vox ha insistido en la necesidad de "garantizar la seguridad en las fronteras" y el "cumplimiento de las leyes de extranjería" que permitirían que "esos 300 lobos solitarios que pueden cometer un atentado en cualquier momento en España fueran deportados de manera inmediata a sus países de origen y que los agentes de seguridad tuvieran todos los medios a su alcance para garantizar la seguridad de todos los españoles".

En su opinión, los españoles "están más inseguros que hace unos años y tienen peligro", tienen "miedo a que pueda producirse un atentado en los próximos días por culpa de esas políticas de fronteras abiertas y de no garantizar la seguridad el gobierno de la nación y, por tanto, con los gobiernos regionales".

Ha recordado, en este sentido, que el último atentado en Bruselas lo cometió "una persona que entró de manera ilegal, los que protagonizaron el atentado en Saint-Denís vinieron de manera irregular y la persona que asesinó al compatriota español en Cartagena venía de manera ilegal". "Por tanto, si protegemos las fronteras, no entran potencialmente", ha añadido Garriga.

