Puigdemont pide al independentismo a no hacer renuncias en la declaración de independencia

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha reivindicado este viernes la declaración unilateral de independencia que aprobó el Parlament en 2017 y ha emplazado al independentismo a no hacer "renuncias" a lo que se empezó a "construir" entonces.



"Mientras tanto, tenemos que procurar que todo lo que hagamos no comporte renuncias ni deconstruya lo que empezamos a construir hace seis años, a pesar de que a algunos les parezca poco y a otros les parezca demasiado", ha asegurado en un mensaje en X cuando se cumple el sexto aniversario de aquella declaración simbólica.



En el mensaje, Puigdemont advierte de que no han renunciado a la declaración ni "renunciarán, por más dificultades que haya y por más esfuerzos que algunos hagan por retractarse", y ha añadido que en estos seis años la han "preservado de la pulsión amnésica o devaluadora de algunos".



La DUI (declaración unilateral de independencia), ha dicho Puigdemont, se mantiene "viva" para cuando el independentismo se una "en una única estrategia, superando tentaciones partidistas".



El 27 de octubre de hace seis años, tras varios días de presiones y debates internos, las fuerzas independentistas aprobaron en el Parlamento catalán una declaración unilateral de independencia, que a la práctica nunca tuvo efectos reales pero que conllevó que el Gobierno aplicara el artículo 155 de la Constitución para suspender, por primera vez, la autonomía de una comunidad.



El mensaje de Puigdemont en este sexto aniversario llega en un contexto muy diferente, en plenas negociaciones con el PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, unas conversaciones en las que se está abordando un reconocimiento singular para Cataluña y un mecanismo para verificar acuerdos, además de una ley de amnistía que los partidos independentistas dan prácticamente por cerrada.

