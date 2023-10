El líder del PP canario invita a sus compañeros a ver un desembarco para ganar en empatía

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP en la islas, Manuel Domínguez, ha invitado a sus compañeros de partido de otras comunidades autónomas a presenciar en El Hierro o en Lanzarote en qué condiciones llegan los inmigrantes de las pateras antes de emplear determinadas expresiones.



"No puede ser. Si tenemos un poco, solo un poquito de empatía... si alguien viniese a cualquiera de los puertos, a La Restinga, a Lanzarote, a ver cómo bajan esas personas de la patera, estoy convencido de que la opinión cambiaría y que ese tipo de reproches deberíamos dejar de hacerlos", ha señalado del dirigente popular.



Manuel Domínguez ha respondido en estos términos al ser preguntado en la cadena SER por declaraciones de cargos públicos del PP en la península que se han referido a los inmigrantes trasladados desde Canarias empleando palabras como "fardos" o "animales" o han vinculado su llegada con supuestos riesgos de aumento de la inseguridad ciudadana o, incluso, de transmisión de enfermedades.



El presidente del PP de Canarias no ha dudado en condenar las declaraciones del concejal de Torrox (Málaga), Salvador Escudero, quien se preguntó cómo iban a "controlar" a los 200 inmigrantes alojados en un hotel de su municipio "como no les pongan una marca como a los animales o una pulserita", porque consideraba que podían acabar "robado un coche" o propagando "el tifus" en la zona.



Domínguez le ha respondido de forma tajante: "La inmigración, y así está demostrado con claridad, no tiene ningún vínculo directo con la inseguridad"-



"El trato que se le está brindando a los migrantes que vienen huyendo de la guerra y de la hambruna y llegan a nuestra tierra no es el que merecen", ha denunciado vicepresidente de Canarias, cuyo Gobierno apoya la decisión del Estado de derivar a quienes llegan a recursos de la península para aliviar los centros de acogida de las islas, mucho más limitados y saturados.



Preguntado sobre si suscribe las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el mismo asunto, los traslados de inmigrantes, ha dicho lo siguiente: "No, yo lo que suscribo es que el Gobierno central está actuando de manera unilateral tanto con Canarias como con el resto de comunidades".



Pero también ha subrayado que él "reprochará cualquier tipo de manifestación que vaya en contra de un ser humano".



Eso sí, ha defendido que no conoce a "ninguna" administración regida por el PP "que se haya negado" a acoger inmigrantes trasladados desde Canarias en su territorio, sino que "lo que han dicho es que necesitan recursos".



"¿Cuántos han derivado a las del PSOE, cuántos del PSOE, catalanes o vascos han levantado la mano para decir: tráiganlos ustedes aquí? Esta es una desviación intencionada", ha señalado.

