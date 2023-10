Los comunes creen que debe haber un "reconocimiento nacional" de Cataluña

El portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha afirmado que su formación es partidaria de que haya "un reconocimiento nacional" de Cataluña, más que de hablar de "minoría nacional", en las negociaciones que se llevan a cabo para la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez.



Mena se ha posicionado este lunes sobre esta cuestión en una rueda de prensa en la que ha confesado que a los comunes no les gusta "ni como término ni como concepto" que se hable de Cataluña como "minoría nacional", una expresión que, según algunas fuentes, está siendo negociada entre JxCat y el PSOE.



Sumar y los comunes consideran que "hace falta un reconocimiento nacional de Cataluña", algo que "encaja con la España plurinacional que defendemos".



"Cataluña es una nación dentro del Estado y esto tiene que tener un reconocimiento no exclusivamente identitario", ha puntualizado Mena.



Sobre la posibilidad de que esta cuestión sirva de marco para contemplar de forma indirecta la autodeterminación, Joan Mena ha indicado que su formación "siempre ha defendido lo mismo", y que es preciso conseguir "una correlación de fuerzas favorable" antes de plantearla de forma directa.



Consideran los comunes que la figura del mediador "no es imprescindible" que exista en la mesa de diálogo entre el Estado y Cataluña, si bien ellos no se opondrán, teniendo en cuenta que "necesitamos algún mecanismo para dar cuenta" de lo que se debate y se aprueba.



Respecto a las negociaciones entre PSOE y Sumar, Mena ha afirmado que el primero "tiene que trabajar con mucha más contundencia, y el resto de fuerzas nos tenemos que poner de acuerdo para que en España haya un gobierno progresista y no dar una oportunidad a las derechas".



Ha querido dejar claro, además, que la propuesta de Sumar sobre la amnistía "encaja perfectamente con el derecho español", aunque "ahora debemos ponernos de acuerdo para que tire adelante la investidura y la resolución del conflicto entre Cataluña y España".

