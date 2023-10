Pedro Sánchez llama a "proteger a todos los civiles" del conflicto en Gaza

El presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, enfatizó hoy durante su participación en la Cumbre de la Paz de El Cairo en la "necesidad" de la comunidad internacional en "proteger a todos los civiles" involucrados en el conflicto, tanto palestinos como israelíes.



"Necesitamos proteger a todos los civiles. Repito. A todos los civiles. Los que son rehenes deben ser liberados sin condiciones e inmediatamente, y los que sufren el horror en Gaza debe recibir ayuda", dijo en inglés el presidente.



Ante los representantes de 34 países e instituciones internacionales de todo el mundo, Sánchez alertó sobre la "fragilidad" de la situación e instó a la comunidad internacional a que entienda que "no puede posponer" encontrar una solución a esta crisis "desde sus raíces".



Sánchez, quien viajó a Egipto acompañado por su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó también ante una nutrida representación de países árabes la condena de España y de la Unión Europea "a toda enemistad contra Israel" y reconoció su derecho a la defensa "según las leyes internacionales".



"Creemos que va de mal en peor, hay cosas a solucionar: hay que proteger la vida de los civiles y que les llegue ayuda. Eso pasa por un cese inmediato del fuego para ayudar al pueblo de Gaza (...) Y Hamás tiene que liberar a los rehenes sin condición alguna. Y todos tenemos que garantizar eso", dijo Sánchez.



El presidente añadió que para la paz, también es necesario que "el pueblo de Israel tiene que tener claro que la solución al conflicto es la de los dos Estados, Israel y Palestina, en coexistencia".



"Por demasiados años hemos pensado que podíamos vivir sin prestar mucha atención a esto, pero lo sucedido ha probado que no podemos posponer la solución. La comunidad internacional ha demostrado que si hay voluntad, hay futuro. La Conferencia de Paz de Madrid de 1991 y los Acuerdos de Oslo son prueba de esperanza", aseveró.



El presidente en funciones de España llegó hoy a la Cumbre de la Paz de El Cairo para participar en una reunión diplomática sin precedentes para buscar una solución humanitaria a la crisis de Gaza y abordar la situación de la "cuestión palestina".



Sánchez fue recibido por el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, organizador del encuentro, en el centro de convenciones Al Masa, ubicado en la Nueva Capital Administrativa de Egipto, una ciudad de nueva planta ubicada en mitad del desierto a unos 50 kilómetros de El Cairo.



Este encuentro constituye la mayor movilización diplomática hasta la fecha para tratar de detener la escalada de violencia entre Israel y el grupo islamista Hamás tras el brutal ataque del pasado día 7 de octubre en territorio israelí, que causó al menos 1.400 muertos, y el inicio de la represalia indiscriminada del Estado judío contra la Franja de Gaza, que ha causado ya más de 4.100 muertes.

