Montero aboga por "no mostrar ninguna complicidad" con el Gobierno de Israel

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha abogado por "no mostrar ninguna complicidad" con el Gobierno de "extrema derecha" de Israel, que está perpetrando un "genocidio planificado" en Gaza, por lo que ha pedido llevar a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional.



Montero ha subrayado que España tiene que trabajar con valentía y urgencia para lograr una "reacción suficiente" para "pararle los pies a Netanyahu", no las "competencias en el Gobierno de coalición".



"Estamos ante un genocidio planificado por el Estado de Israel y su Gobierno de extrema derecha. (...) El tema aquí no son las competencias del Gobierno, sino qué podemos hacer por la garantía de los derechos humanos y por la defensa de la democracia", ha indicado Montero en declaraciones a los medios antes de la inauguración del congreso de Cesida.



En su opinión, habría que establecer sanciones económicas y hacer "toda la presión internacional necesaria para pararle los pies a Netanyahu" con urgencia porque en Gaza se están produciendo crímenes de guerra y una "violación del derecho internacional".



Ha recordado que el Gobierno de coalición debe pactar todas las materias, también la relativa a Exteriores, igual que se hace con Igualdad o Trabajo que son competencias de Podemos.



"Todas las cuestiones de relevancia, tanto de Exteriores como de cualquier otra materia, deberían ser pactadas, porque eso es lo que ha votado la ciudadanía, que gobernemos juntos", ha insistido.

