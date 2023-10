Ione Belarra denuncia que España y la UE "siguen el dictado" de EEUU en política exterior

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha denunciado este jueves que España y la Unión Europea "no tienen autonomía en su política exterior" y que "simplemente están siguiendo los dictados de Estados Unidos, que es el principal aliado de Israel".



En una entrevista en La 2 y Ràdio 4, la también secretaria general de Podemos ha atribuido a Israel el bombardeo del hospital Al Ahli en Gaza y ha criticado que en los medios de comunicación hay una "unanimidad mediática absoluta de respaldo a Israel".



Aunque ha admitido que no dispone de pruebas que demuestren la autoría del bombardeo al hospital, Belarra ha argumentado que "personas con mucho prestigio, que están fuera de toda sospecha", como los corresponsales de RNE, "dicen que la única fuerza militar que tiene capacidad para hacer eso al hospital es el Estado de Israel, porque fue atacado con misiles".



"¿Pueden los medios hacer más y comprobar cuál es la versión correcta? Yo creo que sí. En este caso, uno de los problemas que tenemos es la unanimidad mediática absoluta que existe de respaldo a Israel, apoyado por los Estados Unidos", ha agregado.



Tras volver a reclamar que España rompa relaciones diplomáticas con Israel y que la UE aplique sanciones contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y la cúpula gubernamental y promueva un embargo de armas, Belarra ha reclamado "valentía" al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para usar la influencia de la presidencia española del Consejo de la UE "para dar un ejemplo al mundo".



"Es mi responsabilidad llamar la atención sobre lo que es un auténtico genocidio y sobre el hecho de que España y la UE no tienen autonomía en su política exterior, sino que simplemente están siguiendo los dictados de EEUU, que es el principal aliado del Estado de Israel", ha enfatizado.



Belarra ha defendido el derecho de los ministros de Podemos a expresar su opinión sobre la política exterior española aunque ésta sea una cartera del PSOE -"que tengan las competencias no significa que puedan hacer lo que quieran", ha señalado- y ha considerado que, si se repite el gobierno de coalición, las posiciones en este ámbito deberían pactarse con el socio minoritario.



"Si yo liderara la negociación como Sumar con el PSOE, lo que dejaría claro en el próximo acuerdo de gobierno es que las posiciones trascendentales para el futuro de nuestro país, como es la política exterior, tienen que ser pactadas también con el socio minoritario. Es imprescindible. Se está cometiendo un genocidio con nuestra complicidad y silencio. En mi nombre esto no se va a hacer, no con mi silencio", ha enfatizado.

